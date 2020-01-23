TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09870 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05381 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4899 BHD BAHREYN DİNARI 15.7043 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6119 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3404 BRL BREZİLYA REALİ 1.4157 CZK ÇEK KORUNASI 0.26097 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11626 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41158 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00507 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0543 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08306 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88199 HKD HONG KONG DOLARI 0.76180 IQD IRAK DİNARI 0.00496 ISK İZLANDA KRONU 0.04765 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01566 HUF MACAR FORİNTİ 0.01948 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10658 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4550 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31615 EGP MISIR LİRASI 0.37582 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7841 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5476 RSD SIRP DİNARI 0.05587 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3882 SYP SURİYE LİRASI 0.01356 THB TAYLAND BAHTI 0.19393 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6940 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24178 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3464 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7138 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19703 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9058
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