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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09890 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05370 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4978 BHD BAHREYN DİNARI 15.7401 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6155 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3398 BRL BREZİLYA REALİ 1.4228 CZK ÇEK KORUNASI 0.26031 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11675 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41349 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00508 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0590 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08321 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87989 HKD HONG KONG DOLARI 0.76349 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04766 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01568 HUF MACAR FORİNTİ 0.01949 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10627 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4609 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31618 EGP MISIR LİRASI 0.37629 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7874 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5379 RSD SIRP DİNARI 0.05571 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3919 SYP SURİYE LİRASI 0.01359 THB TAYLAND BAHTI 0.19399 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6979 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24300 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3697 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7191 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19758 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9293

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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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