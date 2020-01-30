TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09935 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05390 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5231 BHD BAHREYN DİNARI 15.8549 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6272 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3616 BRL BREZİLYA REALİ 1.4121 CZK ÇEK KORUNASI 0.26123 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11722 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40671 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00502 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0646 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08354 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88528 HKD HONG KONG DOLARI 0.76939 IQD IRAK DİNARI 0.00501 ISK İZLANDA KRONU 0.04849 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01575 HUF MACAR FORİNTİ 0.01949 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10710 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4621 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31845 EGP MISIR LİRASI 0.37830 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.7863 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5381 RSD SIRP DİNARI 0.05602 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3866 SYP SURİYE LİRASI 0.01369 THB TAYLAND BAHTI 0.19175 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7102 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24058 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4302 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7322 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19727 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8901