FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, yılın dördüncü çeyreğinde yurt içi ve dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam etmesi bekleniyor.

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

TCMB'nin, bankaların 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile dördüncü çeyreğe ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı. Buna göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bankaların kullandırdıkları işletme kredilerinde uyguladıkları standartlarda belirgin bir değişim olmadı.

Uzun vadeli kredilerde uygulanan standartlarda ciddi değişim gözlenmezken, kısa vadeli kredilerde uygulanan standartlarda ve para cinsi bakımından TL kredilerde uygulanan standartlarda gevşeme görüldü.

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı 1

Yabancı para (YP) cinsinden kredilerde uygulanan standartlar sıkılaşırken, ölçek bakımından KOBİ'lere ve büyük işletmelere verilen kredilerde uygulanan standartlar gevşedi.

Öte yandan, bankalar, 2025 yılının dördüncü çeyreği için işletmelere verilen kredilerde uygulanan standartların, YP krediler ve büyük işletmelere kullandırılan krediler dışında gevşeyeceğini öngörüyor.
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı 2

Ankete göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde, konut ve taşıt dahil tüm bireysel kredilerde uygulanan standartlarda belirgin bir değişim olmadı.

Bu yılın dördüncü çeyreği için bankalar, tüm bireysel kredi türlerinde uygulanan standartlarda aynı seyrin devam edeceği ve belirgin bir değişim olmayacağı kanaatinde.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, işletmelere verilen kredilere yönelik talepte genel olarak azalış görüldü.
Kısa ve uzun vadeli kredi talepleri azalırken, TL kredi talebinde belirgin bir değişim olmadı, YP kredi talebi ise arttı.

Ölçek bakımından KOBİ'lere verilen kredilerde talep artarken, büyük işletmelere verilen kredilerde talep azaldı. Öte yandan, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde işletmelere verilen tüm kredilerde belirgin talep artışı bekleniyor.
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı 3

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredilere talepte artış, taşıt kredi talebinde ise azalış görüldü. Bankalar, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerinde talebin belirgin şekilde artacağını öngörüyor.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi ve dışı fonlama koşullarında belirgin bir gevşeme dikkati çekti.

Bu gevşemede, yurt dışı fonlama maliyeti ile diğer koşul ve kurallar etkili oldu. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde de yurt içi ve dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam etmesi bekleniyor.
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı 4

KREDİ KOŞUL VE KURALLARI

Ankete göre, işletmelere kullandırılan kredilerde uygulanan koşul ve kurallara bakıldığında, ortalama krediler üzerindeki kar marjında azalış, daha riskli krediler üzerindeki kar marjında artış görüldü.

Kredi ya da kredi limitinin büyüklüğüne ilişkin koşul ve kurallar gevşerken, kredi sözleşmesi özel koşulları ile vadeye ilişkin koşul ve kurallar sıkılaştı.

Bireysel kredilerde uygulanan koşul ve kurallar incelendiğinde, konut kredilerinde, ortalama ve daha riskli krediler üzerindeki kar marjı temelde aynı kaldı.

Taşıt ve diğer bireysel kredilerde ise ortalama ve daha riskli krediler üzerindeki kar marjları bir miktar azaldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekotürk'ün satış bedeli belli oldu!Ekotürk'ün satış bedeli belli oldu!
Yılmaz: 'Dezenflasyon sürecinde geçici duraksamalar olabilir'Yılmaz: 'Dezenflasyon sürecinde geçici duraksamalar olabilir'

Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.