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TCMB Başkanı Karahan'a yeni görev! Sosyal medya hesabından duyurdu

TCMB Başkanı Fatih Karahan, küresel finans düzeni açısından kritik öneme sahip olan FSB'nin MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığı görevine getirildi. Başkan Karahan X hesabı üzerinden, "İşbirliğini derinleştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

TCMB Başkanı Karahan'a yeni görev! Sosyal medya hesabından duyurdu
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, küresel düzeyde önemli bir göreve getirildi. Karahan, Uluslararası Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Danışma Grubu’nun eş başkanlığı görevine atandı.

TCMB Başkanı Karahan a yeni görev! Sosyal medya hesabından duyurdu 1

1 TEMMUZ’DA RESMEN GÖREVE BAŞLADI

Karahan, 1 Temmuz itibarıyla başladığı yeni görevini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığı’nı yürütmekten onur duyuyorum. Bölgedeki meslektaşlarımla birlikte finansal istikrarı güçlendirmek ve işbirliğini derinleştirmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

TCMB Başkanı Karahan a yeni görev! Sosyal medya hesabından duyurdu 2

FSB NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Finansal İstikrar Kurulu (FSB), küresel finans sistemini izleyen, analiz eden ve ilgili tavsiyelerde bulunan bir uluslararası platformdur. 2009 yılında, G20 Londra Zirvesi sonrası Finansal İstikrar Forumu’nun (FSF) halefi olarak kuruldu. Kurul; G20 üyesi ülkeler, FSF üyeleri ve Avrupa Komisyonu dahil olmak üzere geniş bir katılım yapısıyla çalışıyor. Hukuki yaptırım yetkisi bulunmasa da, küresel ekonomik denge açısından yön gösterici nitelikte önemli kararlar ve ilkeler belirliyor.

TCMB Başkanı Karahan a yeni görev! Sosyal medya hesabından duyurdu 3

MENA GRUBUNUN STRATEJİK ÖNEMİ

FSB MENA Danışma Grubu; Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde finansal sistemlerin istikrarı, düzenleyici çerçevelerin uyumu, piyasa şoklarına dayanıklılığın artırılması gibi alanlarda kritik görevler üstleniyor.

Fatih Karahan’ın eş başkan olarak görev yapacak olması, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası finansal istikrar politikalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karahan
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