TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Ana eğilimi yavaşlıyor'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen seminerde enflasyon görünümü ve dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan, "Geldiğimiz noktada para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. Şokların etkisi hafifledikçe dezenflasyon süreci yeniden ivme kazanacak.

Temmuz ayından itibaren enflasyon ana eğiliminde gerileme görüldü. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi yatırım için daha elverişli ortam oluşturuyor.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YAVAŞLIYOR"

Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli gelişme kaydettiğimizi gösteriyor. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor. Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük.

Eylül itibarıyla alt gruplara bakınca enerji dışında yıllık enflasyon geriledi. Bu yıl dezenflasyondaki ivme kaybı jeopolitik gelişmeler kaynaklı.

Kira artışları kayda değer şekilde yavaşladı hizmet enflasyonundaki atalet gücünü yitirdi. Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. İç talep koşullarının dezenflasyon sürecine desteği önemli.

"TÜRK LİRASI TERCİHİ GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürmesini gerektiriyor.Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı ancak risk unsuru olmaya devam ediyor. Yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor."