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TCMB'den 10 ay sonra bir ilk! KİT'lere döviz satışı yapmadı

05.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 ayın ardından ilk kez kamu iktisadi teşebbüslerine doğrudan döviz satışı gerçekleştirmedi. Bu yıl KİT'lere toplamda 17 milyar 971 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştiren bankanın, temmuzda bu işlemi sıfıra indi.

TCMB'den 10 ay sonra bir ilk! KİT'lere döviz satışı yapmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 ayın ardından ilk kez kamu iktisadi teşebbüslerine doğrudan döviz satışı gerçekleştirmedi.

TCMB verilerinden derlenen bilgilere göre, temmuz ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı gerçekleştirilmedi. Böylece 10 ayın ardından ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmamış oldu.

Bankanın KİT'lere döviz satışı, ocakta 4 milyar 146 milyon dolar, şubatta 5 milyar 368 milyon dolar, martta 3 milyar 240 milyon dolar, nisanda 3 milyar 296 milyon dolar, mayısta 1 milyar 816 milyon dolar ve haziranda 105 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu da yılın ilk yarısında KİT'lere toplamda 17 milyar 971 milyon dolarlık döviz satışına işaret etti.

Uzmanlar, TCMB'nin KİT'lere döviz satışının büyük kısmının doğal gaz ithalatı yapan BOTAŞ'a gerçekleştirildiğini belirterek, yaz aylarında doğal gaz ithalatının düşmesiyle döviz ihtiyacında düşüş yaşandığını söyledi.

TCMB'nin yaz aylarında KİT'lere döviz satışının düşük seviyelerde gerçekleştiğine dikkati çeken uzmanlar, söz konusu işlemin hacminin geçen yılın haziran-temmuz ve ağustos aylarında toplamda 269 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz TCMB
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