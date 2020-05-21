TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü mayıs toplantısında AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel 50 baz puanlık ölçülü faiz indirimi gerçekleştirdi. Ekonomistler, enflasyon beklentilerinde iyileşme olması durumunda politika faizinde ölçülü indirimlerin devam edebileceğini belirtti. AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankasının politika faizi piyasa beklentisi doğrultusunda 50 baz puan indirdiğini belirtti. Böylece bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8,25 seviyesine indirilirken, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının sırasıyla yüzde 6,75 ve yüzde 9,75, piyasa yapıcısı fonlama oranının yüzde 7,25, geç likidite borç verme oranının da yüzde 11,25 seviyesine gerilediğini söyleyen Bürümcekçi, "TCMB ölçülü indirim dönemine geçti, mevcut duruşun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın para politikası duruşunun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu söylese de ölçülü indirimlere kapının açık bırakıldığını dile getirdi.

Merkez Bankası'nın bu indirimle beraber politika faizini geçen yıl temmuz ayından beri toplam 1575 baz puan düşürmüş olduğunu kaydeden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Politika faizinin düşürülmesi ile önümüzdeki dönemde ortalama fonlama maliyeti haftalık repo faizi ile yakın seyredecek, para ve repo piyasasında gecelik faiz ise ortalama olarak piyasa yapıcı oranına daha yakın olmak üzere yüzde 6,75-8,25 aralığında bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacaktır. Merkez Bankası, faiz indirimini 'ölçülü' olarak nitelendirerek, mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu mesajını vererek ve 'parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir' şeklindeki cümlesini tekrarlayarak, enflasyon trendinde ve gelecek enflasyon beklentilerinde iyileşme olması durumunda politika faizinde ölçülü indirimlere devam edebileceği sinyalini vermiştir."