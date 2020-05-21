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TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1575 baz puanlık düşüşle yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekildi.

TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü mayıs toplantısında AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentilerine paralel 50 baz puanlık ölçülü faiz indirimi gerçekleştirdi.

Ekonomistler, enflasyon beklentilerinde iyileşme olması durumunda politika faizinde ölçülü indirimlerin devam edebileceğini belirtti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankasının politika faizi piyasa beklentisi doğrultusunda 50 baz puan indirdiğini belirtti.

Böylece bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8,25 seviyesine indirilirken, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının sırasıyla yüzde 6,75 ve yüzde 9,75, piyasa yapıcısı fonlama oranının yüzde 7,25, geç likidite borç verme oranının da yüzde 11,25 seviyesine gerilediğini söyleyen Bürümcekçi, "TCMB ölçülü indirim dönemine geçti, mevcut duruşun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın para politikası duruşunun yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunu söylese de ölçülü indirimlere kapının açık bırakıldığını dile getirdi.

Merkez Bankası'nın bu indirimle beraber politika faizini geçen yıl temmuz ayından beri toplam 1575 baz puan düşürmüş olduğunu kaydeden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Politika faizinin düşürülmesi ile önümüzdeki dönemde ortalama fonlama maliyeti haftalık repo faizi ile yakın seyredecek, para ve repo piyasasında gecelik faiz ise ortalama olarak piyasa yapıcı oranına daha yakın olmak üzere yüzde 6,75-8,25 aralığında bankaların likidite durumuna bağlı olarak dar bir alanda dalgalanacaktır.

Merkez Bankası, faiz indirimini 'ölçülü' olarak nitelendirerek, mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu mesajını vererek ve 'parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir' şeklindeki cümlesini tekrarlayarak, enflasyon trendinde ve gelecek enflasyon beklentilerinde iyileşme olması durumunda politika faizinde ölçülü indirimlere devam edebileceği sinyalini vermiştir."

'SALGIN SÜRECİNDE TOPLAMDA 250 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da Merkez Bankası'nın piyasa beklentileriyle uyumlu olarak Temmuz 2019’dan itibaren başladığı gevşeme döngüsünü devam ettirdiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın mevcut enflasyon yönlendirmesi ve reel ekonomiyi destekleme önceliği çerçevesinde gevşeme döngüsünün sürmesini beklediklerini dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Enflasyonun düşeceğine dayanak oluşturan etmenlerin en başında ekonomideki düşük talep etkisi ve düşen emtia/enerji fiyatları gelirken, maliyet kalemlerinden sıkıntı oluşturabilecek olan Türk lirasındaki değer kaybının hafifletilmesi ve TL'nin son günlerde değer kazanması da TCMB'nin bu toplantıda daha rahat hareket edebilmesine olanak vermiştir. Bir başka unsur da, para politikalarında şu anda genel trendin merkez bankaları açısından ekonomiyi destekleme rotasında olmasıdır.

Küresel merkez bankaları, faizleri indirerek ve parasal genişleme yaparak ekonomiye destek verme yoluna giderken hem gelişmiş ülkelerde düşen faizler hem de ekonominin desteklenmesinin öncelik sırasında öne gelmesi Merkez Bankasının da bu trendin içinde yer almasını sağlamaktadır. Türkiye’de ilk Kovid-19 vakası açıklandıktan sonra, 17 Mart’ta erken bir toplantı yaparak 100 baz puan faiz indirimine giden TCMB, Nisan toplantısında da 100 baz puan indirim yapmıştı. Böylece salgın sürecinde de toplamda 250 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu. Merkez Bankasının sonraki toplantılarında da parasal gevşeme döngüsünü devam ettirmesini bekleriz."

Ocak 2019'dan bu yana Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ve politika faizleri şöyle:

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