TCMB'den finansal tüketici ve ticari müşterilerden alınabilecek ücretler tebliğlerinde değişiklik

"EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemez. İşlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulanır.

Tebliğin para ve kıymetli maden transfer işlemleri bölümünde yer alan bir maddede ise düzenlemeye gidilerek, "Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin" ibaresi "EFT sisteminin" olarak değiştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), finansal tüketiciler ve ticari müşterilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğlerinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir."

Aynı bölüme ayrıca, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücretin azami sınırlamalara tabi olduğu, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretlerin yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacağı maddesi eklendi.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLER

TCMB'nin, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler kapsamında ise ticari müşteri kavramı yeniden tanımlandı. Bu bölümde ayrıca, FAST işlemlerinin karşılığına yer verildi.