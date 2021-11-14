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TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi düşecek mi?

14.11.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası önümüzdeki hafta içi toplanacak. Döviz kurunun yükselişe geçtiği bu dönemlerde gözler Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın gündeminde ise faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği konusu yer alacak.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi düşecek mi?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının hangi gün ve hangi saatte gerçekleştirileceği belli oldu. Bu kapsamda, faiz kararının ne olacağına ilişkin araştırmalar yoğunlaştırıldı. PPK toplantısına yönelik gerçekleştirilen piyasa beklenti anketi 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021'de gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan karar 14.00'te açıklanacak.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi düşecek mi?

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUCU

18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, politika faizi için 100 baz puan indirimin beklendiği öğrenildi. Söz konusu anketin sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin indirileceğini öngörüyor.

NE OLMUŞTU?

Ekim'deki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilmiş ve yüzde 18'den yüzde 16'ya çekilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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