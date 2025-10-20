FİNANS

TCMB faiz kararını açıklayacak! Sık sık dile getirilmişti 'Belli bir istek var' deyip açıkladı, piyasaların gözü 23 Ekim'de

Merkez Bankası 23 Ekim saat 14.00'da politika faiz kararını açıklayacak. Piyasaların heyecanla beklediği karar öncesi uzmanlardan da tahminler gelmeye başladı. Eylül enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesi durumundan dolayı Merkez Bankası'nın faiz indirimine ara verme ihtimali de değerlendirilirken Ekonomist Alper Topkaya, son iki PPK için tahminlerini açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Bu hafta ekonomi gündeminin en önemli konu başlığı Para Politikası Kurulu. Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kuruldan politika faizi için karar çıkacak. Piyasaların merakl beklediği karar için ise geri sayım başladı. Uzman isimler ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek Merkez Bankası'nın Perşembe günü alacağı kararı öngörmeye çalışıyor.

TCMB faiz kararını açıklayacak! Sık sık dile getirilmişti Belli bir istek var deyip açıkladı, piyasaların gözü 23 Ekim de 1

PPK METİNLERİ NE SÖYLÜYORDU?

Eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde yüzde 3,23 oranında gelmesinin ardından faiz indirimine ara verilip verilmeyeceği de merak edilmeye başladı. En son gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu kararında Merkez Bankası ara hedefler ile dezenflasyon sürecinin uyumlu ilerlemesi gerektiğine dikkat çekerek, " Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
TCMB faiz kararını açıklayacak! Sık sık dile getirilmişti Belli bir istek var deyip açıkladı, piyasaların gözü 23 Ekim de 2

Piyasa Katılımcılar Anketi'nde de yıl sonu enflasyon beklentileri psikolojik eşik olan yüzde 30'u aşması ile gözler Perşembe gününe çevrildi. Karar metinlerinde sık sık dile getirlen sıkılık uyarısının 23 Ekim'de nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.
TCMB faiz kararını açıklayacak! Sık sık dile getirilmişti Belli bir istek var deyip açıkladı, piyasaların gözü 23 Ekim de 3

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

HaberTürk'e konuşan OYAK Yatırım Ekonomisti Alper Topkaya, beklentiler ile ilgili konuştu. Topkaya, şu cümleleri kurdu:

"Beklentimiz 100 baz puanlık bir indirim yapması. Eylül ayında çok yüksek bir enflasyon gelmişti. Ekim ayı enflasyonu da önemli olacak demiştik bu karar için. Çünkü Ekim ayı enflasyon görünümlü şu anda az çok fiyatları toplayabiliyoruz. Merkez Bankası da kendi de fiyat topluyor ama Ekim ayı enflasyona çok yardımcı olacakmış gibi gözükmüyor. Merkez Bankası bundan iki enflasyon raporu öncesinde son çeyreğe girerken aylık enflasyonunun %1,5'lara kadar düşeceğini söylemişti. Ama şu anda 2,5ları konuşuyoruz. Çok daha yüksek bir patikada gidiyoruz. Yıl sonu hedefi de hatırlayacak olursan üst bant yüzde 29'du. Şu anda yüzde 31-32'lere doğru ilerliyoruz. Yani çok daha yüksek bir enflasyon görünümü var"
TCMB faiz kararını açıklayacak! Sık sık dile getirilmişti Belli bir istek var deyip açıkladı, piyasaların gözü 23 Ekim de 4

"BELLİ BİR İSTEK VAR"

Aslında bu ay faiz indiriminin pas geçilmesi gerektiğini vurgulayan Topkaya, Başkan Karahan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Topkaya, "açıklamalarından aslında talep göründüğü kadar güçlü değil. Daha ılımlı bir talep var diyor. Bunu bir önceki Merkez Bankası toplantısında yine yapmıştı. 15 Eylül'deki toplantıda yine talep görünümün olduğundan daha yumuşak olduğunu, daha ılımlı olduğunu söylemişti. Bizim anladığımız demek ki faiz indirme konusunda belli bir isteği var gibi Merkez Bankası'nın. Ama indirim hızı çok daha ufak olacak gibi gözüküyor" sözlerini kullandı.
TCMB faiz kararını açıklayacak! Sık sık dile getirilmişti Belli bir istek var deyip açıkladı, piyasaların gözü 23 Ekim de 5

ARALIK AYINDA 200 BAZ PUAN BEKLENTİSİ

Masada faiz indirimi için 150 baz puana kadar ihtimal olduğunun altını çizen Topkaya, kendi öngürülerinin 100 baz puan olduğunu belirtti ve, "Aralıktaki toplantıdaki 200 bas puan olabilir gibi düşünüyoruz biz; 37,5 yıl sonu beklentimiz. Şunu da not düşelim; sene başında başlarken %30'ları projekte ediyorduk yıl sonu faizi için şimdi 37,5'lara geldik" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TCMB Para Politikası Kurulu TCMB faiz kararı Fatih Karahan
