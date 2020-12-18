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TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında anlaşma

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2020 14:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında anlaşma

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnşallah kurtardığımız ülkeler bizim ekonomimizin iyileşmesi için destek çıkarlar. Türkiye ne kadar güçlü olursa onlar da o kadar dik durur.
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