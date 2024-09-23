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TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 257 milyar 340 milyon liralık teklif

23.09.2024 15:38
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 257 milyar 340 milyon lira oldu.

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 257 milyar 340 milyon liralık teklif

TCMB'nin bugün açtığı 360 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

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İhaleye, 257 milyar 340 milyon liralık teklif geldi.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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TCMB
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