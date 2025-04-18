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TCMB'nin kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde: 'Yukarı yönlü görebiliriz' Piyasalar için kötü tablo 'Yüksek kredi faizi' kapıda...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.04.2025 08:25
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Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'Ya yükseltti. Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası bankada parası olan vatandaş şimdi ne olacak? sorusunu sormaya başladı. Ekonomist Hikmet Baydar, mevduat faizleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

TCMB'nin kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde: 'Yukarı yönlü görebiliriz' Piyasalar için kötü tablo 'Yüksek kredi faizi' kapıda...

Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Merkez Bankası sıkı para politikasını desteklemek adına gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti. Dün ise TCMB, sıkı para politikasını destekleyen bir karar vererek politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltti.

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13 AY SONRA BİR İLK

Merkez Bankası'ndan 13 ay sonra bir ilk gelirken bankada parası olan yatırımcı ise faiz oranlarında nasıl değişiklikler olacağını düşünmeye başladı. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, kararın sürpriz olduğunun altını çizerek yabancı bankaların şahin hamle beklediklerine değindi.

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Baydar, kurdaki hareketliliğin buna gerek olmadığına dair işaret verdiğini söyleyerek, "Şimdi daha yüksek faizle borç alır duruma geldi. Şu ana kadar piyasada ne kurda ne de diğer enstrümanlarda önemli bir değişiklik olmadı" sözlerini kullandı.

PARA

MEVDUAT FAİZLERİNE NE OLACAK?

Bankaların mevduat faizlerinin yüzde 50 oranına kadar yükseldiğini ifade eden Baydar, ilerleyen süreçte mevduat faizlerinde nasıl bir değişim olacağına dair şu cümleleri sarf etti:

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"Faizin günlükte yüzde 49’a çıkması büyük ihtimalle bankaların yüzde 50 ve üzerini konuşmalarına sebep olabilecek. Dolayısıyla haftalık yüzde 46 orana piyasa oturursa o zaman bankalararası piyasada yüzde 47-50 arası oranlarda mevduat faizlerini görebiliriz. Şu an için faizlerde az miktar da olsa yukarı yönlü hareket söz konusu olabilir"

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YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA!

Merkez Bankası'nın borç alma oranının da yukarı çektiğinin altını çizen Baydar, "Aynı anda 3 oranı birden yükseltti. Bunun sonucunda önümüzdeki dönemde piyasada daha yüksek kredi faizi ve daha yüksek mevduat faizi ihtimali oldukça yüksek" deyip sözlerini noktaladı.

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TCMB Faiz kararı mevduat faizi
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