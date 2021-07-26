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TCMB'nin yılın 3. enflasyon raporu 29 Temmuz'da

26.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 yılının 3. enflasyon raporunu 29 temmuz perşembe günü açıklayacak.

TCMB'nin yılın 3. enflasyon raporu 29 Temmuz'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 yılının 3. enflasyon raporunu 29 temmuz perşembe günü açıklayacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-III’ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.

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Toplantı İnternet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacaktır.

Bilgilendirme toplantısını takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin isimlerini 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 16.00‘ya kadar basin@tcmb.gov.tr elektronik posta adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantı Programı:

10.30 – 11.00: Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun Enflasyon Raporu 2021-III’ün Tanıtımına İlişkin Sunumu

11.00 – 11.30: Soru-Cevap Bölümü"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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