TCMB, Paypole ve IQ Money'nin faaliyet izinlerini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Diğer yandan TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin de iptal edilmesine karar verdi.

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 27 Nisan 2023 ve 11429/21028 sayılı kararıyla Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izni iptal edildi.

TCMB'nin IQ Money'nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Haziran 2013 ve 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 10 Eylül 2020 ve 10953/20552 sayılı TCMB kararı ile IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

