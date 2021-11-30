FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç ayrıldı!

TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç ayrıldı!

30.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bakasında, Piyasalar Genel Müdürü olarak görev yapan Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı. Küçüksaraç'ın kendi isteği ile ayrıldığını açıklamasının ardından yerine Hakan Er getirildi.

TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç ayrıldı!

TCMB'den bir kaynağın verdiği bilgiye göre Küçüksaraç görevden kendi isteğiyle ayrılırken yerine aynı bölümde genel müdür yardımcılığı yapan Hakan Er getirildi.

Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

İKİ AY ÖNCE 3 KİŞİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Resmi Gazete'nin 14 Ekim tarihli sayısında yer alan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alınmıştı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna atanmıştı. (Reuters)

Son Dakika: TCMB, Türkmenistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladıSon Dakika: TCMB, Türkmenistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
İnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılarİnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılar
Goldman Sachs'ten Türkiye için büyüme tahminiGoldman Sachs'ten Türkiye için büyüme tahmini
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması

Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması

Yarın başlıyor! Cezası 846 lira

Yarın başlıyor! Cezası 846 lira

Çalışanlar dikkat: Bakan Elvan'dan çarpıcı ücret açıklaması

Çalışanlar dikkat: Bakan Elvan'dan çarpıcı ücret açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.