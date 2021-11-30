TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç ayrıldı!

TCMB'den bir kaynağın verdiği bilgiye göre Küçüksaraç görevden kendi isteğiyle ayrılırken yerine aynı bölümde genel müdür yardımcılığı yapan Hakan Er getirildi.

Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.

İKİ AY ÖNCE 3 KİŞİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Resmi Gazete'nin 14 Ekim tarihli sayısında yer alan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alınmıştı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna atanmıştı. (Reuters)



