Tediye ödemeleri yattı mı? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda iki kere tediye ödemesi yapılmaktadır. Yılın ilk yarısını geride bırakırken, tediye ödemesi bekleyen pek çok kişi paranın ne zaman yatacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tediye ödemelerinin ne zaman ödeneceğine dair net tarih belli oldu.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararına göre kamu işçileri 2021'de yapılacak olan tediye ödemelerinin ilk yarısını 16 Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Tediye ödemelerinin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tediye ödemeleri işçinin aldığı maaşa göre değişmektedir. Tediye ödemelerini hesaplamak için işçinin almış olduğu brüt ücrete bakılmaktadır. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır. İlave tediye ödemeleri brüt ücretten hesaplanır ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu hesaba göre en düşük ödeme 1.108 TL olarak belirlendi. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alabilecek.

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Kamu işçilerine 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 52 günlük ilave tediye ücreti ödenmektedir. Kanunla güvence altına alınan bu haktan tüm kamu işçileri faydalanmaktadır. Ödemelerin yapılacağı tarih ise yıl içinde değişiklik gösterebilmektedir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 4 eşit taksitle 13 gün olarak ve toplamda da 52 günlük olarak ödenen bir ödenektir. Yılda iki defa 26 günlük olarak da ödenebilir.



