Ev kiralarına yapılacak zam belli oldu! Kiracıları üzen haber...

Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4 Ağustos'ta açıklandı. TÜFE yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 artış gösterdi. TÜFE'de 2020'nin temmuz ayındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.58, 2019'un aralık ayına göre yüzde 6.37 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.51 artış gösteren TÜFE'nin açıklanmasını ev sahipleri dört gözle bekliyordu. Çünkü ağustos ayında yapılacak kira artış oranları bu açıklama ile belli olacaktı.

KİRA ZAMLARI NASIL BELİRLENİR?

Ev ve iş yeri sahiplerinin kira zammı için sözleşme özgürlüğü olsa da Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen yıl bu konuda yasal düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre resmi kira zam oranları 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Yani, her ay açıklanan TÜFE oranları üzerinden bir ortalama hesabı yapılıyor. Belirlenen ortalama yapılabilecek en yüksek kira zam oranını gösteriyor. Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıları daha düşük bir kira artışı yapılması için anlaşabiliyor. Ancak bu orandan daha yüksek bir kira artışıyla karşı karşıya kalan kiracıya ise şikayet hakkı doğuyor. Peki ağustos ayında yapılacak kira zamları ne kadar olacak? Kira artış oranınızı nasıl hesaplayabilirsiniz?