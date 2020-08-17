Ev kiralarına yapılacak zam belli oldu! Kiracıları üzen haber...

Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 4 Ağustos'ta açıklandı. TÜFE yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 artış gösterdi. TÜFE'de 2020'nin temmuz ayındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.58, 2019'un aralık ayına göre yüzde 6.37 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.51 artış gösteren TÜFE'nin açıklanmasını ev sahipleri dört gözle bekliyordu. Çünkü ağustos ayında yapılacak kira artış oranları bu açıklama ile belli olacaktı.
KİRA ZAMLARI NASIL BELİRLENİR?
Ev ve iş yeri sahiplerinin kira zammı için sözleşme özgürlüğü olsa da Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen yıl bu konuda yasal düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre resmi kira zam oranları 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Yani, her ay açıklanan TÜFE oranları üzerinden bir ortalama hesabı yapılıyor. Belirlenen ortalama yapılabilecek en yüksek kira zam oranını gösteriyor. Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıları daha düşük bir kira artışı yapılması için anlaşabiliyor. Ancak bu orandan daha yüksek bir kira artışıyla karşı karşıya kalan kiracıya ise şikayet hakkı doğuyor. Peki ağustos ayında yapılacak kira zamları ne kadar olacak? Kira artış oranınızı nasıl hesaplayabilirsiniz?
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANLA**RI NE KADAR OLACAK?**
2020'nin temmuz ayındaki TÜFE oranı bir önceki aya göre yüzde 0.58, 2019'un aralık ayına göre yüzde 6.37, 2019'un aynı ayına göre ise yüzde 11.76 arttı. Bu bağlamda belirlenen ağustos ayı kira artış oranları ise on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.51 artmış oldu. Neyse ki bu kiranızın artırılabileceği tavan artış oranı olarak belirleniyor. Diyelim ki kiranız 1000 TL, yeni kiranızın 1.115 TL olma ihtimali var ancak kiranız bu kadar yükselmek zorunda değil. Geçen yıl yapılan düzenlemenin kiracıya sunduğu avantajlardan biri de kira zamlarının belirlenmesinde değişikliğe gidilmesi oldu. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor. Ev sahibi bu örnekteki kirayı 1.120 TL yapamaz ama 1.000 TL seviyesinde tutabilir.
Kira artış oranı ev ve iş yeri sahiplerinin yapabileceği maksimum zam oranını belirliyor. Yani ev ya da iş yeri sahibinizle anlaşarak daha düşük bir kira zammı konusunda uzlaşabilirsiniz. Yüzde 11.51'den daha yüksek bir zam oranı uygulamak isteyen ev ya da iş yeri sahibinizi ise şikayet edebilirsiniz.
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