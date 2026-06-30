FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TEGE verileri açıklandı: Sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüş

Sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda enflasyonu Haziran 2026’da aylık bazda yüzde eksi 0,23 olarak hesaplanırken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleşti.

TEGE verileri açıklandı: Sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüş
Aleyna Türkmen

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-25 Şubat döneminde yapılan hesaplamalarda aylık gıda enflasyonu yüzde eksi 0,23 olarak kaydedildi. Bu sonuç, gıda fiyatlarında aylık bazda sınırlı da olsa gerilemeye işaret etti. Haziran 2026 dönemine ilişkin veriler de benzer bir eğilimi ortaya koydu.

TAZE SEBZELERDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre taze sebze fiyatlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Haziran ayında domates, taze fasulye ve marul en fazla ucuzlayan ürünler arasında yer aldı. Buna karşılık kuru soğan, patlıcan ve patates tarafında ise fiyat artışları dikkat çekti. Sebze grubundaki bu zıt yönlü hareketler endeksin genel seyrini etkiledi.

TEGE verileri açıklandı: Sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüş 1

SEÇİCİ FİYAT HAREKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Taze aromatik otlar, yumurta ve bazı hazır yemek gruplarında da fiyat düşüşü görülürken, en yüksek artış ithal somon balığı, diğer balık türleri ve sürülebilir krem çikolata kalemlerinde kaydedildi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 32,6

TEGE verilerine göre Haziran 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,6 seviyesinde hesaplandı. Bu oran, gıda fiyatlarındaki genel artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik sigortasında yeni dönem: Doğrudan erişim, şeffaf tazminatTrafik sigortasında yeni dönem: Doğrudan erişim, şeffaf tazminat
Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecekYarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Sebze Fiyatları gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de sokakta 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Paraguay'dan Almanya'ya yılın sürprizi! Tarihi zafer geldi

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Sağlığı yine kötüleşti! Ağlayarak paylaştı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En düşük emekli maaşında kulislerin konuştuğu rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.