TEGE verileri açıklandı: Sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüş

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-25 Şubat döneminde yapılan hesaplamalarda aylık gıda enflasyonu yüzde eksi 0,23 olarak kaydedildi. Bu sonuç, gıda fiyatlarında aylık bazda sınırlı da olsa gerilemeye işaret etti. Haziran 2026 dönemine ilişkin veriler de benzer bir eğilimi ortaya koydu.

TAZE SEBZELERDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre taze sebze fiyatlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Haziran ayında domates, taze fasulye ve marul en fazla ucuzlayan ürünler arasında yer aldı. Buna karşılık kuru soğan, patlıcan ve patates tarafında ise fiyat artışları dikkat çekti. Sebze grubundaki bu zıt yönlü hareketler endeksin genel seyrini etkiledi.

SEÇİCİ FİYAT HAREKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Taze aromatik otlar, yumurta ve bazı hazır yemek gruplarında da fiyat düşüşü görülürken, en yüksek artış ithal somon balığı, diğer balık türleri ve sürülebilir krem çikolata kalemlerinde kaydedildi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 32,6

TEGE verilerine göre Haziran 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,6 seviyesinde hesaplandı. Bu oran, gıda fiyatlarındaki genel artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.