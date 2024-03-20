Tek rakipleri Merkez Bankası! 15 bin lirayı 5 bin liraya satıyorlar: Kalpazanların 'yok artık' dedirten yüzsüzlüğü

İstanbul’un göbeğinde sahte para satıyorlar. Sahte parayla piyasayı dolandıran bir çeteye polis baskını yapıldı. Kalpazanlar sosyal medyada yayınladıkları ilanlarla sahte para satışını açık açık duyurdular.

SOSYAL MEDYADAN SATIŞA SUNDULAR

‘Paraların hepsi, orijinaliyle birebirdir’, ‘mor ötesi ışıktan geçer’, ‘Para sayma makinesinden geçer’, ‘Normal günlük hayatta rahatça kullanabilirsiniz’ şeklindeki ilanlar yayınlayan kalpazanlar reklam sloganı bile yazdılar.

"TEK RAKİBİMİZ MERKEZ BANKASI"

Bunun için dolandırıcılar sosyal medyayı tercih etti. Açtıkları bir hesapta ‘sahte para satıyoruz’ ilanı vermişlerdi. O sahte paraların da ATM dışında hiçbir yerde anlaşılmadığını da iddia ediyorlardı. Üstelik o kadar pişkinlerdi ki, hesaplarında ‘Tek rakibimiz Merkez Bankası’ sloganını kullandılar.

Show TV kalpazanlarla pazarlık yaptı. Dolandırıcılar gizli çekimlerde “Zaten müşterilerimiz genelde yabancıdır. Paralar diğer ülkelerde iyi gidiyor” diye de alıcıyı uyardı.

15 BİN LİRALIK SAHTE PARA 5 BİN LİRA

Dolandırıcılar müşterilerle sosyal medya üzerinden iletişime geçiyorlardı. İlk olarak ücret konusunda anlaşma yapılıyor, ardından sıra yüz yüze görüşmeye geliyor. Kalpazanlar, buluşma notası olarak Aksaray’ı tercih ediyor ve müşterilere yabancı bir numara veriliyor. Buluşma noktasına gelindiğinde de o numaranın aranması istemiyordu. Telefon görüşmesinin ardından sahte para trafiği için yüz yüze görüşme yapılıyor. Muhabir Burcu Ayyıldız, dolandırıcılarla müşteri gibi iletişime geçti. Çete 15 bin lira sahte para karşılığında 5 bin lira istedi.

POLİS DEVREYE GİRDİ, YAKALANDILAR

Bu görüşme sonrası Emniyet’e ihbar edilen çete üyesi, Mali Şuçlarla Mücadele ekipleri operasyon yaptı. Buluşmaya sivil polisler de katıldı. Dolandırıcılar suçüstü yakalandı.





