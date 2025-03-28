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Tek tıkla emekli ikramiyenizden olabilirsiniz! Uzman isim uyardı: "Hesapları boşaltmak için onlara atıyorlar"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 12:59
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Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Birçok kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gönderildiği izlenimi verilen ve dijital bağlantılar içeren 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' yazılı SMS aldı. Bakanlık, ikramiye ödemesine ilişkin mesajla bilgilendirme uygulamasının bulunmadığını bildirdi.

Tek tıkla emekli ikramiyenizden olabilirsiniz! Uzman isim uyardı: "Hesapları boşaltmak için onlara atıyorlar"

Dolandırıcılar tarafından bazı emeklilere, bayram ikramiyelerinin tanımlandığına ilişkin, altında 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' ibaresi bulunan mesaj gönderildi. Dolandırıcılar, vatandaşa gönderdiği linkler üzerinden cep telefonlarına sızarak kişisel veri ve banka hesaplarına erişmeyi amaçlıyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu SMS'ler bakanlığımız tarafından gönderilmemiş olup, ikramiyelerin hesaplara yatırıldığına ilişkin vatandaşları SMS üzerinden bilgilendirme gibi bir uygulamamız bulunmamaktadır" denildi.

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'BÜTÜN HESAP VERİLERİNİ KOPYALIYORLAR'

Adli Bilişim Uzmanı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bayramı fırsat bilen siber dolandırıcıların, yine vatandaşları tuzaklarına düşürmek için çalıştığını söyleyerek, uyarılarda bulundu. Kırık, "Özellikle belli devlet kurumlarının, kuruluşlarının, bankaların isimlerini kullanarak vatandaşlara SMS gönderiyorlar. Vatandaşın bu SMS‘teki linki tıklamasıyla birlikte tuzağa düşürmüş oluyorlar. Bayram ikramiyelerinin ödenmesini fırsat bilen siber dolandırıcılar, hem e-Devlet verilerini ele geçirmek, hem de banka hesaplarına girip, hesapları boşaltmak amacıyla özellikle emekli vatandaşlarımıza bu mesajları göndermiş oluyorlar. Aslına bakarsanız bu oltalama saldırısı oluyor. Zira vatandaşlarımız linki tıklamalarıyla birlikte ya bir casus yazılım cihazlarına iniyor ya da sahte klonlanmış sitelere yönlendirilmiş oluyorlar. Genelde sahte e-Devlet ve sahte banka sitelerine yönlendirme işlemi gerçekleştiriliyor. Burada vatandaşlarımız, e-Devlet için TC kimlik numaralarını ve şifrelerini yazmaları ile birlikte dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlar. Çünkü arka planda siber dolandırıcılar bu bilgileri ele geçiriyorlar. Daha sonraki süreçte vatandaşların e-Devlet hesaplarına erişim sağlayabiliyorlar. Bütün hesaplarını verilerini ve bilgilerini kopyalayıp onlar adına her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorlar" dedi.

ANKARA--EMEKLININ-BAYRAM-IKRAMIYESI-SIBE_631888_187171

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUNLAR'

Kırık, bu gibi durumlarda mesaj örneğiyle birlikte suç duyurusunda bulunulması gerektiğine vurgu yaparak, "Aynı zamanda bankaları da bu noktada kullanıyorlar. Emekli maaşlarının alındığı bankaların birebir taklitlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızdan kredi kartı bilgilerini, banka kartı bilgilerini ve şifrelerini talep ediyorlar. Vatandaşlarımız bu sahte sitelere bilgilerini girdikten sonra siber dolandırıcılar arka planda bu verileri ele geçirmiş oluyorlar. Böylelikle vatandaşlarımızın hesapları boşaltılmış oluyor ve daha sonraki süreçte bu dolandırıcılar sırra kadem basıyorlar. Özellikle bu dönemde oldukça dikkat etmeliyiz. Siber dolandırıcılar tarafından gönderilmiş SMS’lere oldukça dikkatli yaklaşmalıyız. Burada var olan linklere asla tıklamamalıyız. Zira bankalar ya da devlet kurumları hiçbir şekilde bayram ikramiyesini ödenmesine dair link göndermez. Size bu şekilde bir bilgi vermez. Bu tarz linklere tıklamamak, bu tarz mesajları dikkate almamak son derece önemlidir. Şayet bu duruma düşen vatandaşlarımız söz konusuysa, mutlaka ilgili ekran görüntülerini alması gerekiyor. Aynı zamanda bu mesajın örneğini almalı ve dilekçe ile Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmalıdır" diye konuştu.

ANKARA--EMEKLININ-BAYRAM-IKRAMIYESI-SIBE_631889_187171

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi SMS dolandırıcı emekli mesaj
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