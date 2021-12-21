Tekel Bayiiler Platformu Başkanı açıkladı... Bir ürüne daha gelen zam geldi, işte yeni kola fiyatları

Son Dakika Kola Ürünlerine Zam Haberi: Dolar ve eurodaki hareketlilik gıda sektöründeki fiyatlara yansımaya devam ediyor. Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından kolaya gelen büyük zammı açıkladı.
Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kutu kolanın 7 liraya, 2,5 litre kolanın ise 15 liraya yükseldiğini belirtti.
İşte Aybaş'ın zam açıklaması:
Cola fiyatlarına büyük zam geldi kutu kola 7 TL / 2,5 litre Cola 15 TL pic.twitter.com/S5kAtPZaZm— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 21, 2021
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