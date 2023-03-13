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TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! 13 Mart 2023 Çorlu ilçesi Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oldu

13.03.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi, 13 Mart 2023 Pazartesi günü kurumun YouTube kanalında Çorlu ilçesi için yapılamaya başlanan çekiliş sonrası yayımlandı. Çekiliş noter huzurunda İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Birçok kişi "Çorlu ilçesi Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. İşte Çorlu ilçesi Tekirdağ TOKİ kura çekimi isim listesi...

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! 13 Mart 2023 Çorlu ilçesi Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oldu

Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları Çorlu ilçesi için belli oldu. 13 Mart 2023 Tekirdağ TOKİ kura sonuçları isim listesi ve konuya dair detaylar merak konusu oldu. Sonuçlar, çekiliş sonrası e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, Tekirdağ TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

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TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) saat 10.00 itibarıyla yapılmaya başlandı.

İsmet inönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekiliş sonrası sonuçlar başvuruda bulanan kişilerin erişimine açılacak.

TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

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