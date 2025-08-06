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Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor... İş insanı Halit Yukay'ın son anları ortaya çıktı

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Melih Kadir Yılmaz

Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Herkes gelecek habere odaklanmışken, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı son anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor... İş insanı Halit Yukay ın son anları ortaya çıktı 1

TEKNE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay’a ulaşamadı.

Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor... İş insanı Halit Yukay ın son anları ortaya çıktı 2

HALİT YUKAY'IN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte andan Halit Yukay’ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay’a ulaşılamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor... İş insanı Halit Yukay ın son anları ortaya çıktı 3

BALIKESİR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA: "DALIŞ TİMİ TARAFINDAN ARAMA YAPILMIŞ FAKAT HERHANGİ BİR EMAREYE RASTLANMAMIŞTIR"

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Balıkesir Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Ağustos 2025 günü saat 23.40’ta Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda; Halit Yukay (E-43) isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina’dan saat 15.10 sularında çıkış yaparak Bozcaada’ya intikal etmek için hareket ettiği, ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

05 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir gemi tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkiine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir.

Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip, kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır. Gün boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir. Kazaya uğrayan tekneye ilişkin adli tahkikat Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
iş insanı tekne
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