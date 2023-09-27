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TEKNOFEST İzmir kapılarını açtı: Selçuk Bayraktar'dan gençlere mesaj: 'Dev bir dip dalgası olarak geliyor'

27.09.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir ayağı, SOLOTÜRK ve jandarma helikopterlerinin gösteri uçuşlarıyla başladı. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin bulunduğu festivale ilginin oldukça yoğun olduğu görüldü.TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İzmir'de TEKNOFEST 'te önemli açıklamalarda bulundu. "Değişim TEKNOFEST kuşağı ile dev bir dip dalgası olarak geliyor" dedi.

TEKNOFEST İzmir kapılarını açtı: Selçuk Bayraktar'dan gençlere mesaj: 'Dev bir dip dalgası olarak geliyor'

Bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen ve Çiğli Havaalanı'nda başlayan TEKNOFEST'te sabah saatlerinden bu yana yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Alana giren çoğunluğu öğrencilerden oluşan grupları ise Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, İzmir semalarında sergilediği heyecan veren gösteriyle karşıladı.

Zorlu akrobatik hareketleri alkışlar eşliğinde izleyen katılımcılar, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Gösteri uçuşları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterler de zeybek gösterisi yaptı, CN-235 CASA uçağından paraşüt atlayışı yapıldı.

Festival boyunca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 SOLOTÜRK, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak, paraşüt atlayışları ve öğrencilerle ilk uçuş etkinlikleri hayata geçirilecek.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İzmir’in açılış konuşmasında şunları söyledi:

  • Her biriniz bu toprakların tarihine, kültürüne ve geleceğine katkıda bulunan birer yıldızsınız. Sizleri burada görmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. İzmir sadece doğal güzellikleri ile değil aynı zamanda ulusal tarihimizdeki kritik önemi ile özeldir. İzmir kurtuluş savaşının zafere ulaştığı yerdir. Bu vesile ile bağımsızlık mücadelemizi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi yad ediyorum.

"İŞTE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ BUDUR"

  • Aselsan, Arçelik ve Baykar olarak geliştirdiğimiz solunum cihazları ile mazlumlara ve insanlığa nefes olmaya çalıştık. Dünya bırakın solunum cihazlarını parçalarının dahi satışını yasaklarken Türkiye hem kendi ihtiyacını karşıladı hem de binlerce cihazı ihraç etti. Bunun yanında medeniyetimizin değerlerinden aldığı ilhamla bir tek solunum cihazı olmayan ülkelere nefes almak için bu cihaza ihtiyaç duyan mağdurlara hibe etti. İşte insanlık için teknoloji, milli teknoloji hamlesi budur.

  • Bilgi ile donanmak bize sadece teknik bir avantaj sağlamaz, hayatın gerçek anlamını da keşfetmenize yardımcı olur, değişim TEKNOFEST kuşağı ile dev bir dip dalgası olarak geliyor.

  • Teknoloji yarışmalarına başvuran gençlerimiz teknolojinin tüm sivil alanlarında bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak. Türkiye araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve her alanda kalkınıyor. Değişen dünyaya ruh verecek olan bizleriz.

  • TEKNOFEST’te el ele vererek fikirlerimizi, projelerimizi ve hayallerimizi paylaşarak daha yükseklere ulaşmamız mümkün. Gelin bu yeni günü birlik, beraberlik ve sevgi içinde kucaklayarak tüm insanlık için yarınları şekillendirelim.

  • TEKNOFEST gençlerimizin, umutlarını, hayallerini ve geleceğe dair tutkularını ortaya koyduğu bir dönüşüm rüzgarı. TEKNOFEST kuşağının ahlaki değerleri ve yenilikçi vizyonuyla tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum.

  • TEKNFOEST paydaşları olarak her çalışmanızı destekçisiyiz. Her adımda yanınızdayız. TEKNOFEST’i hayata geçiren T3 Vakfı’ndaki ekip arkadaşlarıma gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalara katılan genç kardeşlerime desteğini esirgemeyen aziz milletime teşekkür ediyorum.

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"TÜRKİYE YÜZYILINA SİZLER VE ESERLERİNİZ DAMGA VURACAK"

  • İzmir’in tarihi ve birleştirici gücüyle bir arada daha güçlüyüz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul ve Ankara’dan sonra TEKNOFEST İzmir vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Son olarak genç kardeşlerim dünyaya Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Türkiye yüzyılına sizler ve eserleriniz damga vuracak."


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