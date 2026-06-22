Telefon alacaklar dikkat! Zam geliyor

Sektör kaynaklarına göre, yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek kapasiteli çipler ve bellek birimlerine olan talep rekor seviyelere ulaştı. Veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için gereken gelişmiş bileşenlere yönelik yoğun talep, üretim maliyetlerini yukarı çekerken teknoloji şirketlerini de yeni fiyat politikaları üzerinde düşünmeye zorluyor.

İPHONE FİYATLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Teknoloji dünyasında gözler Apple cephesine çevrildi. The Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre Apple CEO'su Tim Cook, cihazlarda kullanılan bellek ve depolama çiplerine yönelik talebin çok hızlı arttığını, bu durumun kritik bileşenler üzerinde arz baskısı yarattığını açıkladı. Bu açıklama, yeni nesil akıllı özelliklere sahip iPhone modellerinin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabileceği beklentisini güçlendirdi.

OYUN KONSOLLARI DA ETKİLENEBİLİR

Artan maliyetlerden yalnızca akıllı telefonların etkilenmeyeceği belirtiliyor. Microsoft'un Xbox biriminde görev yapan Asha Sharma, özellikle depolama teknolojilerindeki maliyetlerin son yıllarda ciddi şekilde yükseldiğini açıkladı. Bu durum, yeni nesil Xbox ve diğer oyun konsollarının fiyatlarında da artış yaşanabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Dell gibi küresel teknoloji devleri de çip maliyetlerindeki yükselişin üretim süreçlerini doğrudan etkilediğini doğruladı. Yapay zeka destekli yeni nesil bilgisayarlar, bu bileşen krizinden en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN YANSIYACAK?

Yaşanan küresel çip ve bellek krizi resmi makamların da gündemine taşınırken, üretici şirketler henüz kesinleşmiş yeni fiyat listelerini yayımlamadı.

Sektör analistleri, sonbahar döneminde yapılacak yeni ürün lansmanları ve stok yenileme süreçleriyle birlikte, biriken maliyet artışlarının etiketlere net bir şekilde yansıyacağını öngörüyor.