Telefon hatlarına yeni düzenleme: Hat sayısına sınır geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 25 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK düzenlemeleriyle telefon ve internet abonelik işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Düzenleme ile yeni abonelik başvurularından mevcut hatların denetlenmesine kadar birçok alanda kimlik doğrulama ve güvenlik şartları da sıkılaştırılacak.

GÜVENLİK ARTIYOR

Yeni kurallara göre abonelik sözleşmeleri yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecek. Ancak sözleşme öncesinde başvuru sahibinin kimliği; elektronik kimlik belgesi, şifre, yüz tanıma veya parmak izi özeti gibi yöntemlerle doğrulanacak.

Uzaktan yapılan işlemlerde doğrulama elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Yüz yüze başvurularda ise kimlik kontrolüne ek olarak işlem anına ait video kaydı alınabilecek.

Çipli kimlik kartları ve NFC özellikli kimlik belgeleriyle elektronik doğrulama yapılabilecek. Ayrıca e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yakın alan iletişimi teknolojisi kullanılarak kimlik doğrulama imkânı sunulacak.

Elektronik kimlik belgesi bulunmayan yabancıların kimlik doğrulaması Göç İdaresi Başkanlığı kayıtları üzerinden yapılırken, diplomatik misyon çalışanları ve aileleri için Dışişleri Bakanlığı üzerinden doğrulama sistemi uygulanacak.

HAT SAYISINA SINIRLAMA UYGULANACAK

Düzenlemeyle birlikte işletmecilere, BTK'nın belirlediği sınırın üzerinde aynı kişi adına yeni abonelik açmama yükümlülüğü getirildi. Böylece bir kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısının daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.

MEVCUT HATLAR DÜZENLİ KONTROL ALTINDA TUTULACAK

İşletmeciler üç ayda bir tüm abonelerin aktifliğini kontrol edecek. Gerçek kişiler ile kurumsal aboneliklerde yetkililerin kimlik bilgileri, resmi kayıt sistemleri üzerinden doğrulanacak. Kurumsal aboneliklerde şirketin faaliyetinin devam edip etmediği de ayrıca incelenecek.

DOĞRULANAMAYAN HATLAR KAPANACAK

Yapılan kontrollerde abonenin doğrulanamaması halinde ilk aşamada kısa mesajla bilgilendirme yapılacak. Bildirime rağmen 30 gün içinde doğrulama sağlanamazsa hatta kısıtlama uygulanacak. Doğrulamanın 90 gün boyunca tamamlanmaması durumunda ise ilgili hat kullanıma kapatılacak.

Kurumsal aboneliklerde yalnızca yetkilinin doğrulanamaması halinde hat kapatılmayacak ancak yeni yetkili belirlenene kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

BTK, yeni düzenlemelerle kimlik sahteciliğinin önüne geçmeyi, abonelik işlemlerinde güvenliği artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını azaltmayı hedefliyor.

25 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTE

BTK'nın abonelik güvenliğini artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını önlemeyi amaçlayan düzenlemesi 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.