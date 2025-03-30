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Telefon, tablet, bebek arabası, tıraş makinesi... Yok yok! Açık artırmayla satışa çıkıyor

30.03.2025 14:17
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Cep telefonu, tablet, bebek arabası, tıraş makinesi ve işitme cihazlarının da arasında olduğu 1932 eşya, Başkentte her gün yüzbinlerce yolcunun kullandığı EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da unutuldu. 2 yıl içinde sahiplerince alınmayan eşyalar açık artırmayla satışa çıkıyor. 2023'de unutulan eşyaların satışının gerçekleşeceğini anımsatan EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, 2024 ve 2025 içinde kayıp eşyası olanların, kendilerine müracaat edebileceğini belirtti.

Telefon, tablet, bebek arabası, tıraş makinesi... Yok yok! Açık artırmayla satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY'da unutulan eşyalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, elektronik cihazlar, kimlik ve banka kartları, 2024'te toplu taşıma araçlarında en çok unutulan eşyalar oldu.

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Geçen yıl 88 cep telefonu otobüs koltukları, metro vagonları ya da istasyon banklarında unutuldu. Bunun yanı sıra kimlikler, banka ve ulaşım kartları ile çeşitli resmi evraklar da kayıp eşya listesinde önemli yer tuttu.

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AİLE CÜZDANINI UNUTANLAR OLDU

EGO Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edilen eşyalar arasında sadece elektronik cihazlar değil, birbirinden ilginç eşyalar da bulunuyor.

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Aile cüzdanı, bebek arabası, puset, ev telefonu, radyo, tıraş makinesi, işitme cihazı, hesap makinesi, su ısıtıcısı, su pompası, gitar, melodika, spor aleti, tripod, barkod okuyucu, kolonya, çay, takım elbise ve makyaj malzemeleri gibi eşyalar da unutulanlar arasında yer aldı.

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Ayrıca kulaklık, akıllı saat, powerbank, şarj aleti, laptop, tablet, gözlük, şapka, şemsiye, seccade, tespih, resim ve kırtasiye malzemeleri, çanta, cüzdan, valiz ve örgü ipi gibi eşyalar da yetkililere teslim edildi.

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Önümüzdeki günlerde satışı gerçekleştirilecek 2023'ün kayıp eşyaları arasında da telefon, gözlük, çanta ve cüzdanlar büyük yer kapladı. 2023 yılında unutulan 2 bin 162 eşya arasında en dikkat çekenler ise motorlu testere ile alkolmetre oldu.

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KAYIP EŞYALAR İKİ YIL MUHAFAZA EDİLİYOR

Vatandaşlar, kayıp eşyalarını "https://www.ego.gov.tr/tr/kayip/esya" internet sitesi üzerinden veya Kayıp Eşya Bürosu'na şahsen başvurarak sorgulayabiliyor.

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İki yıl içinde sahipleri tarafından alınmayan eşyalar ise açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

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EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, yolcuların unuttukları arasında enteresan eşyaların olduğunu belirtti.

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2023'de unutulan eşyaların satışının gerçekleşeceğini anımsatan Kılıç, "Gözlükten tutun kol saatine, elektrikli hızardan para kasasına, çocuk pusetinden valize kadar her türlü kayıp eşya mevcut. İki yıl geçmemiş eşyaları, vatandaşlarımızın kuruluşumuzun internet sitesinden listeyi takip ederek müracaat etmeleri halinde kendilerine teslim ediyoruz. İki yıl muhafaza ettikten sonra satışa çıkarıyoruz. Basın İlan Kurumu aracılığıyla internet sitemizde, metro, ANKARAY ve otobüslerde ilanlarla vatandaşlarımıza duyuruyoruz, açık artırmayla satıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kılıç, 2024 ve 2025 yılları içinde kayıp eşyası olan vatandaşların, kendilerine müracaatta bulunabileceğini kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Toplu taşıma
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