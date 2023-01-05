Telefon ve tabletlerde ÖTV kalkıyor mu? Bakanlıktan son dakika 'telefona ÖTV indirimi' açıklaması!

Telefon ve tabletlerde ÖTV'nin kalkacağı yönündeki iddialar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Böylelikle, "Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı?" sorusu yanıt buldu. Bakanlık cep telefonları ve tabletlerden alınan ÖTV'nin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

CEP TELEFONU VE TABLETLERDE ÖTV KALKACAK MI?

Cep telefonu ve tabletlerde ÖTV'nin kalkacağı iddia edildi.

Sosyal medyada cep telefonları ve tabletlerden alınacak ÖTV'nin kaldırılacağı yönündeki iddialar olay oldu.

Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

TELEFONA ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

ÖTV ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır"





