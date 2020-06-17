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Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle, 32 bloktan oluşan köprünün ayaklarının son montajı gerçekleştirilmişti. Aktif olarak devam çalışmaların ardından köprü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte önümüzdeki günlerde tabliyelerin itme sürme yöntemiyle yerleştirilecekleri alana getirileceği öğrenildi.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, Türkiye’nin tarihi ve önemli vizyona sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevki’i arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaştı.

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI TASVİRİ YER ALACAK

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

18 MART 2022'DE TAMAMLANACAK

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
Öte yandan, 17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte önümüzdeki günlerde tabliyelerin itme sürme yöntemiyle yerleştirilecekleri alana getirileceği öğrenildi.

KAYNAK:İHA

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