Teminat nedir, hangi durumlarda istenir?

Borçlu ve alacaklı tarafların imzaladığı, borca dair tüm ayrıntıların yer aldığı kredi sözleşmeleri, kredi veren ve borç alan taraflar arasında tüm koşul ve yükümlülükleri içerecek şekilde hazırlanır. Kanunlara göre geçerliliği bulunan bu sözleşmede kefil, teminat, ödeme miktarı, ödenecek tutar gibi her tür detay yer almak zorundadır.

Kredi sözleşmelerinde borçlu olan kişinin alacağı toplam kredi tutarı, bu miktara uygulanması belirlenen faiz oranı açık bir şekilde ifade edilir. Ayrıca borçlunun borcu ödeyememesi halinde alacaklı olan tarafa güvence verebilmek adına kefil ya da teminat bilgileri de sözleşmede yer almalıdır. Bir borçlu kredi borcunu herhangi bir nedene bağlı olarak ödeyemezse borcun sorumluluğu kefil olan kişiye yüklenir ya da borç alan kişinin teminat olarak verdiği rehin öne sürülür.

Teminat nedir?

Türkçe dilinde kelime anlamı olarak güven, güvence gibi anlamlara karşılık gelen teminat, hukuki anlamda da karşılığı bulunan bir kelimedir. Borçlanan bir kişi ödeme yapamaması durumuna karşılık borç aldığı kurumun ya da bankanın riskini azaltabilmek adına kurumun talebi üzerine bir rehin verir. Bu rehin edilen teminattır. Müşteri ya da üye eğer kredi borcunu ödeyemezse kurum geri ödeme zorunluluğu bulunan parayı tahsil edebilmek için teminat olarak verilmiş olan rehini alma hakkına sahip olur.

Teminat, özellikli olarak bankacılıkta kullanılan ve klasik olarak teminatlı kredi vermeyi ve almayı ifade etmektedir. Finansal teminat veren borçlu borcunu ödeyememe ihtimaline karşılık alacaklıya güven vermiş olur. Çeşitli teminatlandırma düzenlemeleri ticaret işlemlerini güvence altına alabilmek adına da yapılabilmektedir. Mülk, garanti, kefalet, rehin ve diğer teminatlar ile iki sorumluluklar ve yükümlülükler sunulur.

Teminat hangi durumlarda istenir?

Kredi teminatı, alınan bir kredideki varlıklar anlamına gelmektedir. Farklı kredi türleri genel olarak farklı varlık çeşitleri ile teminat altına alınabilmektedir. Kredi limitleri alacak hesapları ve çeşitli stoklar ile güvence altına alınır. Borç verenler için riski azaltma özelliği bulunan teminat, bir borçlu kredi borcunu ödeyemezse alacaklı tarafa bazı haklar doğmasını sağlar.

Kişiler ya da firmalar kredi alırken teminat talebi alacaklı olan taraftan gelirse teminat karşılığı kredi alınmış olur. Gösterilen maddi varlıklar ile banka kredi alan kişinin daha sonraki süreçte bu maddi varlıkları kullanarak kredi borcunu ödeyebileceğine inanır. Teminat karşılığında verilen kredi bankanın gösterilen maddi varlığın değerinde kredi vermesi anlamına gelir.

Bir banka ya da kredi kurumu kredi vermeden önce borç alacak olan kişinin geri ödeme gücüne sahip olup olmadığını araştırır. Bu yüzden birçok finans kurumu talep edilen kredi oranında teminat talep etmektedir. Teminat verilerek alınan krediler genel olarak teminat gösterilmeden verilen kredilere göre daha düşük faiz oranlarına sahip olur.

Örnek olarak kredi alan bir kişi kredi talep ettiği bankaya ya da finans kurumuna kurum istediği takdirde bir evi teminat olarak gösterebilmektedir. Eğer borçlu mevcut kredi borcunu geri ödeyemezse alacaklı olan taraf borçlu tarafın teminat olarak gösterdiği eve el koyabilir. Bu teminat kişinin borcuna sayılır.

Ev dışında araçlar da teminat olarak gösterilebilmektedir. Bir borçlu kredi borcunu ödeyemezse borç veren teminat olarak gösterilen mülke el koyarak zararlarını telafi edebilir. El koyduğu teminatı alır ve isterse satarak alacağını tahsil etmiş olur.

Borçlu olan kişinin mali sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan kredi kuruluşları için teminat riski azaltır. Alacaklı olan kişinin borçlunun gösterdiği teminat üzerindeki hakkına ve talebin rehin adı verilir. Bu da bir borcu karşılama amacı ile bir varlığa karşı yasal bir haktır.

