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Temizlikçi olarak başlamıştı 'Hasta taşıdım, sevenleri buluşturdum' 30 yıldır bu işi yapıyor! Halk ona minettar

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Tunceli'de, 1992'de kentin Elazığ ile bağlantısını sağlayan feribotta hizmetli olarak işe başlayan, ardından aldığı eğitim ve sertifikalarla 1995’te kaptan olan Süleyman Erbil (56), 30 yıldır işini tutkuyla yapıyor. Her gün insanları evine, işine, hastaneye ve sevdiklerine kavuşturduğunu söyleyen Erbil, "1992 yılında işe başladım. Köyde garibandık, her işte çalışıyordum. Kaptanla konuştum, beni işe aldı. Azmim ve hevesim sayesinde bu işi öğrendim ve 30 yıldır kaptanlık yapıyorum" dedi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Süleyman Erbil, 1992’de Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü’nde, Elazığ ile ulaşımı sağlayan feribotta hizmetli olarak çalışmaya başladı. Erbil, boş zamanlarında kaptan köşküne gidip feribotun nasıl kullanıldığını öğrenmeye başladı.

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Çay servisi, halat bağlama işlerinin ardından heves ettiği kaptanlığın eğitimini de alan Erbil, 3 yılın sonunda geminin kaptanı oldu. Süleyman Erbil, 30 yıldır Çemişgezek Belediyesi’ne ait feribotta kaptanlık görevini ilk günkü tutkusuyla yürütüyor. Erbil, sabah ilk seferine saat 07.00’de başlıyor, en son seferini ise saat 23.30’da tamamlıyor.

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‘AZMİM VE HEVESİMLE KAPTANLIĞI ÖĞRENDİM’

Erbil, feribotta işe başladıktan sonra temizlik, çay servisi ve halat bağlama işlerini yaptığını, ardından da azmi sayesinde kaptan olduğunu belirterek, şu sözleri kullandı:

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"1992 yılında kapakçı olarak bu işe başladım. Özel feribot vardı burada. Ben de köyde çobanlık yapıyordum, daha doğrusu ne iş olsa onu yapıyordum. Feribot işçi arıyormuş. Çalışkan olduğumu çoğu kişi bildiği için beni önermişler. Ben de geldim kaptanla konuştum ve beni işe aldı. Feribotun temizlik işlerini yaptım, araç indirdim bindirdim, çay servisi yaptım, feribotun halatlarını kıyıya bağladım. Tüm işleri yaptıktan sonra da hep kaptanı izledim. Azmim ve hevesim sayesinde bu işi öğrendim ve 30 yıldır da kaptanlık yapıyorum. İnsanları taşımaktan dolayı da çok mutluyum. Hastasını taşımışım, işi olanı yetiştirmişim, sevenleri buluşturmuşum, cenaze taşımışım. Elimden geldiği kadar feribotta herkese yardımcı olmuşum. İşimi çok seviyorum. Sevmesem hizmetlilikten buraya gelmem ve yıllardır da bu işi yapmam"
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'BAŞARI ÖYKÜSÜ'

Feribota sık sık binen Mazlum Duymaz, Süleyman Erbil'in işe ilk başladığı günü hatırladığını ifade ederek, "Çemişgezek'ten Elazığ'a gitmek için Keban Barajı üzerindeki feribotlar kullanılıyor. Süleyman feribotta başlamadan önce köylerde ara işlerde çalışıyordu. Yoksul ve fakir bir insandı. Ne iş olsa çalışırdı. Geldi feribotta işe başladı. Halatçılık yaptı, feribotu temizledi, araçları indirdi, bindirdi. Sonra da kaptan oldu. Görevini en iyi şekilde icra ediyor. Gerçekten bu durum bir başarı öyküsü. Azmi ve başarısı sayesinde buralara geldi" diye konuştu.
İlçede yaşayan Medai Demir ise, "Ufak yaşlardan beri tanıyorum. İlk başlarda feribotu kıyıya bağlıyordu. Daha sonra da temizlik, elektrik işlerini yaptı. Sonra da işi öğrendi, kaptanlığa başladı. 30 yıldır da kaptanlık yapıyor. Yıllardır bizleri feribotla taşıyor. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kaptan Tunceli
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