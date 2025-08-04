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Temmuz 2025 enflasyon rakamları açıklandı: Beklentilerin altında, ancak konut fiyatları alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon bir önceki aya göre hızlanarak %2,06 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %33,52'ye geriledi. Veriler, beklentilerin altında kalmasına rağmen, özellikle konut fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Temmuz 2025 enflasyon rakamları açıklandı: Beklentilerin altında, ancak konut fiyatları alarm veriyor

TÜFE'de Aylık Hızlanma, Yıllık Gerileme: Piyasalar ve Vatandaşlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda %2,06 artış gösterirken, yıllık enflasyon %33,52 seviyesine indi. Bu rakamlar, piyasa beklentilerinin bir miktar altında gerçekleşti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyordu.

Haziran ayında aylık enflasyon %1,37, yıllık enflasyon ise %35,05 olarak kaydedilmişti. Bu durum, aylık enflasyonda bir hızlanma olduğunu gösterirken, yıllık enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Enflasyon sepetini oluşturan ana harcama grupları incelendiğinde, Temmuz ayında en yüksek artış %5,78 ile konut grubunda yaşandı. Özellikle konut fiyatlarındaki yüksek artış, vatandaşların barınma maliyetleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Kira zamlarının da gündemde olduğu bu dönemde, konut enflasyonunun önümüzdeki aylarda da yakından takip edilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikaları ve faiz kararları, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. Hükümetin aldığı ekonomik tedbirler ve yapısal reformlar da enflasyonla mücadelede kritik rol oynayacak. Piyasa uzmanları, enflasyonun düşüş trendine girmesi için kararlı ve tutarlı politikaların uygulanmasının önemine dikkat çekiyor.

Temmuz 2025 enflasyon rakamları, beklentilerin altında kalmasıyla bir nebze rahatlama sağlasa da, özellikle konut fiyatlarındaki artış ve kira zamları vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede kalıcı başarı için, hükümetin ve Merkez Bankası'nın koordineli bir şekilde hareket etmesi ve yapısal reformlara ağırlık vermesi gerekiyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri, ekonomik gidişat hakkında daha net bir tablo sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon konut fiyatları
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