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Temmuz anketi açıklandı: Dolar, enflasyon ve faizde son durum

TCMB'nin Temmuz Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri yükselirken, politika faizi beklentisi yüzde 37'de kaldı.

Temmuz anketi açıklandı: Dolar, enflasyon ve faizde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finans sektörünü temsil eden 65 katılımcının görüşleriyle hazırlanan ankette enflasyon, döviz kuru, faiz, cari açık ve büyüme beklentilerindeki son değişiklikler ortaya konuldu.

Katılımcılar, yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, büyüme beklentisini aşağı çekti. Politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi ise yüzde 37 olarak korundu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Ankete göre temmuz ayı TÜFE artış beklentisi geçen ayki yüzde 1,57 seviyesinden yüzde 1,68'e yükseldi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e çıkarken, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e yükseldi. Buna karşın 24 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e gerileyerek orta vadeye ilişkin daha düşük enflasyon öngörüsüne işaret etti.

Temmuz anketi açıklandı: Dolar, enflasyon ve faizde son durum 1

DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,4692'den 51,5537'ye yükseldi.

Buna karşılık 12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL beklentisi önceki anketteki 55,7196 seviyesinden 55,6920'ye geriledi.

CARİ AÇIK VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Ankette yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 49,2 milyar dolar ile değişmezken, gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Temmuz anketi açıklandı: Dolar, enflasyon ve faizde son durum 2

FAİZ BEKLENTİLERİ

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde TCMB'nin ilk Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak açıklandı.

İkinci toplantı için politika faizi beklentisi yüzde 36,55, üçüncü toplantı için yüzde 35,73 olurken, 12 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 29,44 seviyesine geriledi.

TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finans sektöründen toplam 65 katılımcının yanıtlarının değerlendirilmesiyle hazırlandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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anket sonuçları Enflasyon TCMB faiz dolar Merkez Bankası döviz kuru
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