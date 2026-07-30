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Temmuz ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.

Temmuz ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Temmuz ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları belli oldu 1

BEKLENTİLERİN ORTALAMASI YÜZDE 1,82 OLDU

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

Temmuz ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları belli oldu 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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