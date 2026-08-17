Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında Türkiye genelinde 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Böylece trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, yeni taşıt kayıtlarında motosiklet ilk sırada yer alırken otomobil ikinci sırada bulundu.

YENİ KAYITLARDA MOTOSİKLET İLK SIRADA

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38,0'ını otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yeni taşıt kayıtları bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 yükseldi. Bu dönemde otobüs kayıtları yüzde 39,5, kamyon yüzde 34,5, kamyonet yüzde 18,7, otomobil yüzde 6,9 ve motosiklet yüzde 3,7 arttı. Öte yandan özel amaçlı taşıt kayıtlarında yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 düşüş görüldü.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,4 geriledi. Temmuzda otobüs kayıtları yüzde 33,5, kamyon yüzde 13,6 ve minibüs yüzde 1,8 artarken; özel amaçlı taşıt yüzde 49,1, kamyonet yüzde 30,3, otomobil yüzde 26,0, motosiklet yüzde 12,5 ve traktör yüzde 0,6 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 34,7 MİLYONA ULAŞTI

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 34 milyon 746 bin 396 taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,7'sini motosikletler, yüzde 14,4'ünü kamyonetler, yüzde 6,7'sini traktörler, yüzde 3,0'ını kamyonlar, yüzde 1,6'sını minibüsler, yüzde 0,6'sını otobüsler ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda taşıt devirlerinde de yüksek bir hareketlilik yaşandı. Ay boyunca 907 bin 846 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yüzde 64,8'i otomobillerde, yüzde 14,2'si kamyonetlerde, yüzde 13,7'si motosikletlerde, yüzde 2,9'u traktörlerde, yüzde 2,0'ı kamyonlarda, yüzde 1,7'si minibüslerde, yüzde 0,5'i otobüslerde ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşti.

Temmuz ayında 78 bin 761 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Yeni otomobil kayıtlarında Renault yüzde 11,2 ile ilk sırada yer aldı. Renault'u yüzde 8,3 ile Fiat, yüzde 8,2 ile TOGG, yüzde 8,0 ile Hyundai, yüzde 7,9 ile Volkswagen, yüzde 6,8 ile Toyota, yüzde 5,4 ile Skoda, yüzde 5,2 ile Citroen, yüzde 4,7 ile Peugeot, yüzde 3,9 ile Mercedes-Benz, yüzde 3,5 ile Opel, yüzde 3,2 ile Nissan, yüzde 3,1 ile BMW, yüzde 3,1 ile Kia, yüzde 2,3 ile Volvo, yüzde 2,0 ile Chery, yüzde 1,7 ile Audi, yüzde 1,7 ile Mini, yüzde 1,5 ile Dacia, yüzde 1,2 ile Jeep izledi. Diğer markaların toplam payı ise yüzde 6,8 oldu.

7 AYDA 1,17 MİLYON TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıtların sayısı yüzde 21,2 artışla 35 bin 336'ya çıktı. Böylece yılın ilk 7 ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adet artış meydana geldi.

Yılın ilk 7 ayında trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımında benzinli araçlar yüzde 41,0 ile ilk sırada yer aldı. Bu otomobillerin yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18,0'ı elektrikli, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 959 bin 336 otomobilin yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,3'ü LPG, yüzde 4,9'u hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır