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Temmuz ayında bütçe 64 milyar TL açık verdi

15.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. 2022 yılı Temmuz ayında bütçe açığı 64 milyar TL oldu. Aynı ayda faiz dışı açık ise 47,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bütçe 64 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Hazineden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 261 milyar TL, bütçe gelirleri 197 milyar TL ve bütçe açığı 64 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 244,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 47,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Temmuz ayında 45 milyar 804 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Temmuz ayında 64 milyar 19 milyon TL açık vermiştir.

2021 yılı Temmuz ayında 22 milyar 166 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Temmuz ayında 47 milyar 325 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Temmuz ayı itibarıyla 260 milyar 999 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 16 milyar 694 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 244 milyar 305 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Temmuz ayında 260 milyar 999 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 141 milyar 79 milyon TL harcama yapılmıştır.

Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,5 iken 2022 yılında yüzde 9,2 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108 oranında artarak 244 milyar 305 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,1 iken 2022 yılında yüzde 9,8 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz ayı itibarıyla 196 milyar 980 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 168 milyar 848 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 24 milyar 792 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 95 milyar 275 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 106,7 oranında artarak 196 milyar 980 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Temmuz ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8,7 iken 2022 yılında yüzde 7,7 olmuştur.

2022 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 oranında artarak 168 milyar 848 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 9,2 iken 2022 yılında yüzde 7,7 olmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe
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