Temmuz döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı 4,63 milyar dolar oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan Temmuz dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin azalarak 4 milyon 227 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalma ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz dönemi istatistiklerinde işsiz sayısının yanı sıra istihdamın da geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı dikkati çekti. TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 254 bin azalarak 27 milyon 263 bin olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı ise 2,9 puanlık azalma ile yüzde 43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 246 bin, hizmet sektöründe 761 bin azalırken inşaat sektöründe ise 114 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, 19,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin azalarak 31 milyon 491 bin, işgücüne katılma oranı ise 3,5 puanlık azalma ile yüzde 50,3 olarak kaydedildi.