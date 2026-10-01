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Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu ÖTV düzenlemesiyle, benzin ve LPG'de yeni dönem başladı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Buna göre, akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan eşel mobil sistemi uygulaması, bugün itibarıyla bitti.

BENZİNDE EŞEL MOBİL SİSTEM KADEMELİ UYGULANACAK

Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü.

LPG'DE EŞEL MOBİL ÖNCESİ SİSTEME DÖNÜŞ YAPILDI

LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü. Buna göre, LPG türü mallar için eşel mobil sistemi kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, bu sistem öncesindeki 11,3830 lira seviyesine yükseltildi.

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1,48 lira artış bekleniyor.

AKARYAKITTA KADEMELİ ÖTV TUTARI

Benzinde eşel mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi.

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle normal şartlarda benzinde litre başına 10,39 lira ÖTV artışı yapılması, ÖTV tutarının eşel mobil öncesi tutar olan 14,8277 lira olması ve bunun da pompa fiyatına yaklaşık 12,47 lira zam olarak yansıtılması bekleniyordu.

Ancak piyasadaki fiyat baskısını azaltmak amacıyla ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde benzin için de "kademeli geçiş" modeli getirildi.

Buna göre, benzindeki ÖTV tutarı ekim ayında litre başına 7,9000 lira, kasımda 11,3600 lira ve aralıkta 14,8277 lira (eşel mobil öncesi ÖTV tutarı) olarak belirlendi.

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor. Dolayısıyla 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12,47 lira yerine 4,15 lira artması ve 8,32 lira daha az artış yapılması sağlandı.

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

Eşel mobil sistemi, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kuru yüzünden akaryakıtta oluşan zamların pompa fiyatlarına doğrudan yansımasını önlemek için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarının düşürülmesi suretiyle uygulanan bir dengeleme mekanizmasıdır.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete benzin ÖTV mazot
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