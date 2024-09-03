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  4. Temmuz ve Ağustos ayında tüm sigara gruplarına zam gelmişti... Eylül ayında yeni bir zam kapıda! Tarih vererek konuştu

Temmuz ve Ağustos ayında tüm sigara gruplarına zam gelmişti... Eylül ayında yeni bir zam kapıda! Tarih vererek konuştu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.09.2024 16:37
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Sigara fiyatlarına son iki aydır zam yapılmasına rağmen yeni bir zammın geleceği konuşulmaya başlandı. Temmuz ve ağustos aylarını es geçmeyen tütün ürünleri eylül ayı için de zam yapılacağını Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar aktardı.

Temmuz ve Ağustos ayında tüm sigara gruplarına zam gelmişti... Eylül ayında yeni bir zam kapıda! Tarih vererek konuştu

Temmuz ve Ağustos ayında tüm sigara gruplarına zam gelmişken eylül ayında bir zam geleceği daha konuşulmaya başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, TELE1'e konuştu.

Dündar, Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ dedi.

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Stok sorununun da devam ettiğini aktaran Dündar, tekel bayilerinde kısıtlı ürünün olduğunu söyledi. Dündar, “Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

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FİRMALARA SESLENDİ!

Sigara firmalarının, esnaflara yönelik ürün kısıtlamasına gitmemesi gerektiğini belirten Dündar, şunları söyledi:

“Esnafla, vatandaşı karşı karşıya bırakmamaları gerekiyor. Bir zam geçişi sürecinde, vatandaşın talebi arttığı için esnafa bir kısıtlamaya gitmek yerine artırmaları gerekiyor. Çünkü vatandaş zam geleceğini duyduğunda birkaç paket fazla almak istiyor. Arz-talep dengesi bozuluyor, esnafla vatandaş karşı karşıya geliyor. Sanki esnaf, stokçuluk yapıp ürün satmıyormuş gibi. Vatandaş tepki gösterecekse, firmaya ve devlete göstermeli. Devlet bunu denetlemeli, firmalar da ürün kısıtlamasından vazgeçmeli”

ALKOLE ZAM GELİR Mİ?

Dündar, “Alkollü içkilere yönelik bir zam beklentiniz var mı”, sorusuna ise “Alkole şu anda bir zam geçişi yok” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
alkol sigara Zam
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