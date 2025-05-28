Temmuz zammıyla o da artacak! Uzman isim 'fark 93 bin TL' diyerek tek tek hesapladı... Milyonları ilgilendiriyor

Temmuz zammı hem memurları hem de emeklileri yakından ilgilendiriyor. Ancak temmuz ayında maaşlar artınca kıdem tazminatında da değişiklik olacak. Bu detay da milyonları ilgilendiriyor. Kıdem tazminatındaki artışla ilgili uzman isim detayları açıkladı.

"ALABİLECEĞİNİZ EN YÜKSEK KIDEM TAZMİNATI MİKTARI ARTMIŞ OLUYOR"

A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Kıdem tazminatı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına gelen artışla artıyor derken aslında biz kıdem tazminatı artmıyor. Kıdem tazminatının tavanı artıyor. Yani sizin alabileceğiniz en yüksek kıdem tazminatı miktarı artmış oluyor. Bu da önemli bir artış aslında. Mesela diyelim ki yüzde 20 arttı, Haziran'da ayrılanla Temmuz arasında ayrılan arasında yüzde 20'lik bir fark oluyor. Ama kimler için? Yüksek maaş alanlar için.

Bir örnek hesap yaptık. Yani aslında Haziranda ayrılanla Temmuz'da ayrılan arasındaki farkı bir gösterelim diye. Diyelim ki bu çalışanımızın brüt ücreti 60 bin TL olsun. Haziran'da da ayrılırsa brüt ücreti 60 bin TL, Temmuz'da da ayrılırsa 60 bin TL. Kıdemi de 12 yıl 5 ay 10 gün olsun. Bunu böyle detaylandırdım ki şu bilgiyi de vermiş olalım; kıdem tazminatı hesaplanırken güne kadar her şey hesaplanıyor. Yani 12 yıl çalıştım, peki 5 ay 10 gün ne oldu? O da hesaplanıyor. Nasıl hesaplandığını da göstereceğim.

12 yıllık tazminat bu arkadaşımızın eğer Haziranda ayrılırsa 559 bin 860 lira oluyor. Çünkü 46 bin lira civarında bir en yüksek tazminat var. 60 bin liraya göre o hesaplanıyor.

"YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 54 BİN LİRA CİVARINDA BİR PARAYA TEKABÜL EDECEK"

Ama Temmuzda bizim hesaplamamıza göre aşağı yukarı yüzde 17'lik bir memur maaş artışı hesaplıyoruz. Oradan hesapladığımızda 54 bin lira civarında bir paraya tekabül edecek yeni kıdem tazminatı tavanı. Yani 12 yıllık tazminat da 653 bin 412 lira olacak. Orada yüzde 17'lik bir farktan bahsediyoruz. Fark ne oldu? 12 yıllık tazminatta 93 bin 952 lira oldu.

5 aylığı da hesapladık. 19 bin 440 lira alacak Haziran'da ayrılan. Temmuzda ayrılan 22 bin 688 lira. Orada da 3 bin 248 lira. 10 günlük tazminatta da 217 liralık bir fark oluyor. Toplamda bu arkadaşımız damga vergisi hariç Haziran'da ayrılırsa 580 bin 596 lira alırken, Temmuz'da ayrılırsa 677 bin 613 lira kıdem tazminatı alacak. O da 97 bin liralık bir fark oluyor 12 yıllık kıdeme göre.

Yani eğer böyle bir niyetiniz varsa kıdem tazminatı tavanı arttıktan sonra Temmuz'dan sonra ayrılmak çalışanlar açısından daha avantajlı oluyor.

GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİ AÇIKLADI! "ÇOĞU ÇALIŞAN BUNU BİLMEDİĞİ ÇİN EKLEMEYEREK DAHA DÜŞÜK TAZMİNAT ALABİLİYOR"

Giydirilmiş ücreti de konuşalım. Giydirilmiş ücret orada da bir karşılaştırmalı aslında bir hesabımız var. Asgari ücretli bir arkadaşımızın giydirilmiş ücret ve giydirilmemiş ücret üzerinden hesabını yaptık. Önce giydirilmiş ücret ne? Onu söyleyeyim. Şimdi kıdem tazminatı sizin son aldığınız brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Yasa böyle tarif ediyor. Ama bu brüt ücretin belirlenmesinde sizin yıl içinde düzenli olarak aldığınız bütün parasal ödemeler katılıyor. Düzenli diyorum, altını çiziyorum. Mesela prim düzenli bir para değil. Mesai düzenli bir para değil. Şimdi bu ay mesai yaparsın, önümüzdeki ay yapmazsın, dolayısıyla düzenli olarak almazsın. Ama şirket mesela her ay size yemek parası veriyorsa bu düzenli bir ödemedir. Şirket her bayramda size ikramiye veriyorsa bu da düzenli bir ödemedir. Dolayısıyla bunları da brüt ücrete eklemek gerekiyor. Şimdi çoğu çalışan bunu bilmediği için bu ücretleri eklemeyerek daha düşük tazminat alabiliyor.

Bakalım... Asgari ücretle çalışan bir arkadaşımız... Brüt, 10 yıl 8 ay çalışmış olsun. Brüt ücret kaç lira? 26 bin 5 lira. Şu anda brüt asgari ücretten bahsediyorum. Yılda iki tane ikramiye veriliyor bu arkadaşımıza. Ne oluyor? İki tane 26 bin lira veriliyor. 52 bin lira da ikramiye almış oluyor. Aylık da her ay 5 bin lira da yemek parası verildiğini düşünelim bu arkadaşımıza. Dolayısıyla bu arkadaşımızın aslında gelirleri her ay 5 bin lira daha fazla. Bir de yılda 52 bin liralık ikramiye aldığı için onu da 12'ye bölüyoruz. Aylık olarak düşen miktarı da buna ekliyoruz. Ne oldu? Eğer brütle hesap yaparsa bu arkadaşımızın brüt ücreti 26 bin 5 lira ama bu ikramiye ve yemek parasını da eklerseniz brüt ücreti oldu 35 bin 340 lira.

Şimdi tazminatını iki türlü hesaplayalım. 10 yıllık tazminatı burada 260 bin lira olurken 353 bin 400 lira oluyor giydirilmiş ücretle. ve 93 bin 350 lira bir fark oluşuyor. Eğer giydirilmişten hesaplatmazsa 93 bin lira kaybetmiş olacak. Toplamına geldik. 8 aylık tazminatı da hesapladık. 277 bin 387 lira almak var, giydirilmiş ücreti de dahil ettiğinizde 376 bin 960 lira almak var. Dolayısıyla 100 bin liraya yakın bir fark oluşuyor, bu aldığı düzenli paralar da katılırsa. O yüzden de bu giydirilmiş ücrete dikkat edelim kıdem tazminatımız hesaplanırken"