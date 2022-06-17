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Temmuzda maaş zammı özel sektörde başladı! En düşük 6 bin 111 TL…

17.06.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi temmuz ayında asgari ücrete gelmesi yeni bir zam daha bekliyor. Temmuz’da emekli ve kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışı kararı özel sektörü de hareketlendirdi. Bazı şirketler şimdiden en az yüzde 20 artışa gideceğini duyurdu. Bazıları ise yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Birleşmiş Markalar Derneği’nin Başkanı Sinan Öncel ‘en az yüzde 20-30 arasında bir zam beklentim var’ diye konuştu. İşte temmuz zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Temmuzda maaş zammı özel sektörde başladı! En düşük 6 bin 111 TL…

Temmuz’da maaş zammı haberi milyonlarca kişinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Hükümet temmuz ayında emekli ve kamu çalışanlarına maaş artışı hazırlığı yaparken, özel sektör zammı erkene çekti. Yıl başında zam yapan bazı şirketler temmuz ayını beklemeden ücretlerde en az yüzde 20 yeni artışa gidecek. Bazı sektörler de hükümetin asgari ücrette atacağı adımı beklemeye başladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin temmuzda arttırılması gündemde. Hükümet bir taraftan emekli ve kamu çalışanları için temmuzda zam hazırlığı yaparken, diğer taraftan özel sektör enflasyon karşısında ücretleri eriyen çalışanlar için iyileştirme zammı yapmaya başladı. Bünyesinde yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı Bera Holding, salgının tetiklemiş olduğu ve akabinde Ukrayna, Rusya savaşı ile daha da belirginleşen olumsuz küresel etkiler ışığında Türkiye'de enflasyonun arttığını ve buna bağlı olarak çalışanların ücretlerinde erime olduğunu açıkladı.

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YÜZDE 20 ARTI 1000 TL

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Yıl başında çalışan ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığı belirtilen açıklamada, çalışanların maruz kaldığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonrasında yeni kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, "1Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımıza yüzde 20 + 1000 TL ilave ücret artışı karan alınmıştır. Özellikle alt ücret bandında yer alan çalışanlarımızı merkezimize aldık. Yapmış olduğumuz bu düzenleme ile düşük bantta yer alan arkadaşlarımızda yüzde 43 gibi değerli bir artış oranına ulaşılmıştır. Yeni düzenleme Ocak 2022'ye kıyasla toplamda yüzde 83'e varan bir artışa da işaret etmektedir" denildi.

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EN DÜŞÜK 6 BİN 111 TL OLACAK

Türkiye'nin önde gelen çelik profil üreticisi Kocaer Çelik de temmuz ayında çalışanlarına zam yapacağını açıkladı. Şirkette yaklaşık bin kişinin çalıştığını belirten Kocaer Çelik Başkanı Hakan Kocaer, "1 Temmuz itibarıyla yeni zam politikamızı açıklayacağız. Şimdiden rakam vermek istemiyorum. Ancak artış yüzde 20'nin altında olmaz" diye konuştu. TAYAŞ Gıda da çalışanlarına gönderdiği mailde, "Çalışanlarımızın üzerinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla 5 bin 4 TL olan brüt asgari ücreti 6 bin 4TL'ye çıkardık" denildi. 550 kişinin çalıştığı ve bünyesinde Montero, Verano ve Arven ilaç firmalarını bulunduran Toksöz Grup da çalışanlarının maaşlarına temmuz ayından itibaren 1.000 TL daha artış yapacağını duyurdu. Denizli'de faaliyet gösteren Sümerciler Elyaf ve Oğuz Döngel Tekstil Dış Ticaret A.Ş. sahibi Oğuz Döngel de tekstil fabrikalarında çalışan personelleri için asgari ücreti net 6 bin TL'ye yükselttiğini açıkladı.

ENFLASYONA KARŞI ÇALIŞANIN ALIM GÜCÜ KORUNMALI

Bünyesinde 457 marka ve 400 binden fazla çalışan bulunan Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel özel sektörün temmuz ayında zam yapacağını düşündüğünü söyledi. Öncel, "Çalışanlara en az yüzde 20-30 arasında bir zam beklentim var. Asgari ücrete yapılacak zam hepimizi etkileyecek. Kimse enflasyon artacak diye zam yapmayalım diyemez. Çalışanın alım gücünü korumak için zam yapılmalı" diye konuştu. Yaklaşık 500 bin kişinin çalıştığı tekstil sektörü ise hükümetin asgari ücrete yapacağı zammı bekliyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz "Asgari ücrette devlet in alacağı karan bekliyoruz. Çalışanların ücretlerinde iyileştirme konusunda ortak bir karar alınırsa iyi olur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı
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