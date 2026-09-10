Temmuzda oteller doldu! Doluluk oranı geçen yılı aştı

Türkiye’de konaklama tesislerinde temmuz ayına ilişkin doluluk verileri belli oldu. İşletme ve basit belgeli tesislerin toplam doluluk oranı yüzde 67,96 olarak kaydedildi. Böylece geçen yılın aynı döneminde yüzde 65,7 olan oran aşılırken, 2023 ve 2024 yıllarının temmuz aylarındaki seviyelerin altında kalındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerindeki doluluk oranı temmuz ayında yüzde 67,96 seviyesinde gerçekleşti.

TEMMUZDA DOLULUKTA YABANCI ZİYARETÇİLER ÖNE ÇIKTI

Temmuz ayındaki toplam doluluk oranının yüzde 39,82’lik bölümünü yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Yerli ziyaretçilerin doluluğa katkısı ise yüzde 28,14 olarak hesaplandı. İki grubun toplamıyla tesislerdeki doluluk oranı yüzde 67,96’ya ulaştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, temmuz ayında konaklama tesislerine toplam 13 milyon 295 bin 730 geliş gerçekleşti. Aynı dönemdeki toplam geceleme sayısı 36 milyon 615 bin 862 olurken, ortalama kalış süresi 2,75 gün olarak hesaplandı.

YILIN İLK YEDİ AYINDA DOLULUK YÜZDE 42,88

Ocak-temmuz dönemini kapsayan yılın ilk yedi ayında ise konaklama tesislerinin toplam doluluk oranı yüzde 42,88 oldu. Bu dönemde yabancı ziyaretçilerin oluşturduğu doluluk oranı yüzde 24,16, yerli ziyaretçilerin oluşturduğu doluluk oranı ise yüzde 18,73 olarak kayıtlara geçti.

7 AYDA 57,6 MİLYONDAN FAZLA GELİŞ KAYDEDİLDİ

Yılın ilk yedi ayında konaklama tesislerine toplam 57 milyon 655 bin 618 geliş gerçekleşti. Bu dönemdeki toplam geceleme sayısı 142 milyon 425 bin 713’e ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ortalama kalış süresi ise 2,47 gün olarak hesaplandı.