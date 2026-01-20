Tepkilere neden olan '30 euro' düzenlemesine 'Akıllı Limit' formülü! Bakanlığa sunuldu

Anahtar Parti Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Ömer Ekinci, yurtdışı alışveriş limitinin sıfırlanmasıyla oluşan krize karşı geliştirdikleri "Akıllı Limit" modelini açıkladı. Ekinci, "Tüketimi makul oranda vergilendirelim ama üretimi özgür bırakalım. Gençlerin elini kolunu bağlayarak Teknofest kuşağını büyütemeyiz" dedi.

Son günlerde kamuoyunda büyük tartışma yaratan konuların başında yurt dışından bireysel gümrüksüz alışveriş limitinin 30 Euro’dan 0’a indirilmesi yer alıyordu. Birçok tepkinin geldiği düzenlemeye Anahtar Parti’den dikkat çeken bir öneri geldi. Anahtar Parti Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Ömer Ekinci, yasaklayıcı değil geliştirici bir model olan adlandırılan "Akıllı Limit" formülünü sundu.

BAKANLIĞA SUNULDU

Kararın kağıt üzerinde yerli üretimi koruma hamlesi gibi görünse de sahada tam tersi sonuçlar doğurduğunu belirten Ömer Ekinci, hazırladıkları kapsamlı raporu ve çözüm önerilerini ilgili bakanlıklara sunduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Ekinci, önümüzdeki günlerde 30 Euro kararıyla ilgili kamuoyu açısından olumlu gelişmeler olacağının sinyallerini aldıklarını da sözlerine ekledi.

"PROJE KÜLTÜRÜ ZAYIFLAR"

Türkiye’nin son yıllarda "Teknofest Kuşağı" ile teknoloji ve üretimde bağımsızlık iddiası ortaya koyduğuna dikkat çeken Ekinci, yeni düzenlemenin bu ruhla çeliştiğini vurguladı:

"Bir ülkenin geleceği niyetlerle değil, sonuçlarla ölçülür. Bugün eline tornavida alan, kod yazan, robot üreten gençlerimiz; 1 dolarlık bir mikroçip, 3 dolarlık bir sensör için bile gümrük vergisi, sunum ücreti ve bürokrasi ile boğuşmak zorunda kalıyor. Mühendislik sadece kitapla değil, dokunarak öğrenilir. Eğer öğrencilerimiz, start-up’larımız komponentlere erişemezse, eğitim teorikleşir ve proje kültürü zayıflar."

3 ADIMDA 'AKILLI LİMİT' SİSTEMİ

Ömer Ekinci, Anahtar Parti olarak sundukları çözümün "sınırsız ithalat" değil, "nitelikli ayrıştırma" üzerine kurulu olduğunu belirtti. "Akıllı Limit" olarak adlandırılan bu model şu 3 temel esasa dayanıyor:

Tüketim ile Üretimi Ayırt Et: Gümrükte nihai tüketim ürünü (örn. oyuncak) ile üretim girdisi (örn. mikrodenetleyici) birbirinden ayrılmalı. Tüketim vergilendirilmeli, ancak üretim girdisi özgür bırakılmalıdır.

Özel İthalat Rejimi: Üniversiteler, teknopark firmaları, Ar-Ge merkezleri ve sertifikalı maker’lar için yıllık tanımlanmış bir limit (örn. 500-1000 Euro) dahilinde gümrüksüz veya düşük vergili "Hızlı Ar-Ge Hattı" oluşturulmalıdır.

Kademeli Koruma: Yerli üretici, gümrük duvarlarıyla değil, doğrudan teşviklerle desteklenmelidir. Yerli alternatif, kalite ve fiyat açısından makul seviyeye gelmeden gümrük duvarı örülmemelidir. Önce üretip, sonra korumalıyız.

"11. ÜRÜNÜ YAPMAK İÇİN İLK 10'U İNCELERSENİZ"

İnovasyonun "Deneme-Yanılma" süreci olduğunu ve gümrük engellerinin bu sürecin maliyetini artırarak girişimcileri oyundan düşürdüğünü belirten Ekinci, şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Alman mühendislik yaklaşımı nettir: Bir ürünü geliştirmek için dünyadaki en iyi 10 örneği incelersiniz. Bu kopyacılık değil, öğrenme stratejisidir. Eğer ilk 10 ürüne erişimi engellerseniz, o 11. yerli ve milli ürün hiç doğmaz. Bazen 5 dolarlık bir parça bulunamadığı için 50 bin dolarlık makineler hurdaya ayrılıyor. Bu milli servet israfıdır."

"MESELE YASAKLAMAK DEĞİL YETİŞTİRMEKTİR"

Konunun takipçisi olacaklarını ve önümüzdeki günlerde olumlu bir düzenleme beklediklerini ifade eden Anahtar Parti MYK Üyesi Ömer Ekinci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Devletin görevi kapıyı kapatmak değildir. Devletin görevi tezgâhı korumaktır. Kapıları kapatırsanız içeride boğuluruz. Ama sağlam bir zemin kurarsanız; bu ülke üretir, tasarlar ve ihraç eder. Mesele yasaklamak değil, yetiştirmektir.