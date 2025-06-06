FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Termin süresi nedir? Termin süresi ne demek? Termin süresi geçerse ne olur?

Türkçe sözlükte yeri olan bazı kelimeler halk arasında konuşulan günlük dilden daha çok iş hayatında ya da hukuki alanlarda kullanılabilir. Termin de kelime anlamı olarak belirlenmiş bir zaman ya da randevu anlamına gelir ve günlük hayatta çok fazla yeri yoktur.

Termin süresi nedir? Termin süresi ne demek? Termin süresi geçerse ne olur?
Ferhan Petek

Türk Dil Kurumu, yayınladığı Türkçe sözlüklerde termin kelimesini randevu ya da belirlenmiş bir zaman olarak açıklamıştır. Ayrıca hukuki alanda duruşma günü olarak kullanıldığını da belirtmiştir. Termin kelimesi daha çok iş alanında kullanılan bir kelimedir ve termin süresi iş hayatında özellikle ticaret alanında en sık kullanılan ifadeler arasında yer alır.

Termin süresi nedir? Termin süresi ne demektir?

Termin süresi en kısa tanımı ile bir ürünün ya da bir hizmetin sipariş edildiği andan başlayarak müşteriye, son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen toplam süre anlamında kullanılır. Bu süre sipariş alındığı andan itibaren başlar. Ürünün ya da hizmetin üretilmesi, paketlenmesi, sevk edilmesi, taşınması ve son kullanıcıya teslim edilmesi aşamalarını kapsayan bir süreçtir.

Termin süresinin kısa ya da uzun olması firmaların sektörlerindeki konumlarını, pazar paylarını ya da müşteri memnuniyetlerini direkt olarak etkileyebilecek kadar önemli bir süredir. Bu süreler belirlenirken şirketlerin üretim kapasiteleri, depo ve stok yönetimleri, tedarikçiler ile ilişkileri gibi tüm etkenler dikkatle ve özenle değerlendirilmelidir.

Lojistik ve ticaret alanında çok sık kullanılan termin süresi ifadesi, alıcı ya da müşteri tarafından siparişi gerçekleştirilmiş ürünün ya da hizmetin üretilmesinden müşteriye teslim edilmesine kadar tüm süreci de işçine alan bir süreçtir. Teslim işlemi gerçekleşince termin süresi de sona ermiş olur.

Termin süresi geçerse ne olur?

Termin süresi firmalar için çok önemlidir. Çünkü bir firmanın müşterilerin gözündeki duruşunu, pazar payındaki etkisini ve ticari itibarını çok etkileyen bir unsurdur. Bu sürenin olması gereken süreden daha uzun olması ve oluşan gecikmeler firmaları olumsuz yönde etkiler. Gelecek zamandaki siparişlerin azalmasına, müşteri kaybına dahi neden olabilecek kadar etkili ve önemli bir süredir.

Tüketici, müşteri ya da son kullanıcı olan kişiler termin süresi geçtiği zaman yasal haklarını kullanarak firmanın itibarına gölge düşürecek bir süreç başlatabilirler. Haklarını kullanan müşteriler tüketici hakları doğrultusunda yasal işlemlere de başvurabilirler. Her satış bir sözleşme sayıldığı için termin süresi gecikince sözleşmeye aykırı davranışmış olur. Bu da tüketici haklarını devreye sokar.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyorBahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor
Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü!Rusya Merkez Bankası faizi düşürdü!

Anahtar Kelimeler:
sözlük sipariş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Rönesans Rezidans davasının firari sanığı, Sırbistan'da ölü bulundu

Kurban kanı daireleri bastı! "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

Kurban kanı daireleri bastı! "Birini mi öldürdüler diye düşündüm"

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Hesabından 6 milyon dolar çıktı mahkemeye sevk edildi

Hesabından 6 milyon dolar çıktı mahkemeye sevk edildi

Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor

Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor

Başında nöbet tutuyorlar! Bunun için dağa çıkıyorlar

Başında nöbet tutuyorlar! Bunun için dağa çıkıyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.