Teselli ikramiyesi nedir? Milli Piyango 2025 teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyenin 600 milyon lira olduğu Yılbaşı Özel çekilişinde dağıtılacak ikramiye tam tamına 3,5 milyar lira olarak açıklandı. Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, Teselli ikramiyesi nedir, bu yıl ne kadar? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

TESELLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR?

Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar için teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olması bekleniyor.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Mynet üzerinden anlık olarak duyurulacak.

Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 Sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

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