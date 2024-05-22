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TESK Başkanı da eleştirmişti! İddialar sonrası Halkbank'tan esnaf kredisi açıklaması! 'Faiz oranları...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 12:15
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Halkbank'tan esnaf kredi faiz oran güncellemesiyle ilgili açıklama geldi. Banka, haberlere yansıtıldığı gibi faiz oranı değişikliğinin geçmiş döneme yönelik uygulanmadığını belirtti. TESK Başkanı Bendevi Palandöken daha önce, "Kredi faizleri yüzde 7.5’tu, yüzde 30’lara varan bir rakama yükseldi. Daha evvel taahhütnamede almış oldukları oranla sınırlandırılmış olsaydı esnaf açısından bu kadar tepki olmayacaktı” demişti.

TESK Başkanı da eleştirmişti! İddialar sonrası Halkbank'tan esnaf kredisi açıklaması! 'Faiz oranları...'

Halkbank, esnaf kredileri faiz oranlarının 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellendiğini, faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığını bildirdi. Banka, "İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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Halkbank'tan esnaf kredi faiz oran güncellemesine ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarıyla sosyal medya hesaplarında, bankanın esnaf kredileri faiz oranları güncellemesiyle ilgili gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde haber ve yorumların yer aldığının görüldüğü, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

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KREDİ FAİZ ORANLARI 1 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Bankanın esnaf kredileri faiz oranlarını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellediği aktarılan açıklamada, faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı ifade edildi.

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DEĞİŞKEN FAİZ DETAYI

Açıklamada, esnaf kredilerine uygulanacak faiz oranının yasal olarak banka kaynak maliyetinin altında olmayacak şekilde belirlendiği, esnaf kredilerinin vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığı, bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibarıyla değişken faizli olduğu kaydedildi.

Güncel durumda bankaların kaynak maliyetlerinin yüzde 50 seviyesine geldiği, kredi faiz oranlarının da buna paralel olarak artış kaydettiği belirtilen açıklamada, gelinen noktada, gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalındığı

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YENİ FAİZ ORANLARI YÜZDE 17-29 BANDINDA

Açıklamada, "Ayrıca, esnaf kredileri faiz oranının yüzde 50'si, gelir kaybı uygulaması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanarak esnafımıza önemli bir destek de sağlanmaktadır." denilerek, şunlar kaydedildi:

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"Esnafa yansıtılan yeni faiz oranları yüzde 17-29 bandında değişmekle birlikte artışın önemli bölümü, yüzde 17'lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam etmektedir. Faiz oranı düzenlemesinde, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçemizde kullandırımı yapılan esnaf kredileri kapsam dışı bırakılmıştır. Bankamız, kuruluşundan itibaren her zaman esnafımızın yanında olmuştur.

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2002 yılından günümüze kadar 4,2 milyon esnafımıza 498 milyar lira esnaf kredisi, Ocak 2023-Mayıs 2024 döneminde de 545 bin esnafımıza 213 milyar lira esnaf kredisi kullandırılmıştır. İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır. Bankamız her zaman olduğu gibi esnafımıza desteklerini kesintisiz şekilde sürdürecektir."

(AA)


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