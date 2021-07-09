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TESK Başkanı: Karayollarında dinlenme alanları artırılmalı

09.07.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şoför esnafı öncelikli olmak üzere yolculuk yapan herkes için karayollarındaki dinlenme tesislerinin ve alanlarının yetersiz kaldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yük veya yolcu taşımacılığı yapan esnafımızın devamlı 4,5 saatten fazla araç sürmesi yasak olduğu için karayollarında dinlenmek zorundalar fakat dinlenme alanları yetersiz kalıyor. " dedi.

TESK Başkanı: Karayollarında dinlenme alanları artırılmalı

Karayollarında dinlenme alanlarının ve tesislerinin artırılmasının şoför esnafının ve trafiğin yararına olacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yük taşımacılığı yapan esnafımız ile yolcu taşımacılığı yapan esnafımızın bir günde toplam 9 saatten fazla, peş peşe 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasak.

"CEP ALANLARI ARTIRILMALI"

Yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 ton ve üzerinde olan araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir sürecinde 9 saatten fazla ve 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasak. Yönetmelik gereği dinlenmesi gereken şoför esnafımızın ise kara yollarında çok fazla seçeneği yok. Bu nedenle yol kenarlarında dinlenme tesislerinin, cep diye tabir ettiğimiz boşluk alanların artırılması hem şoför esnafımız, hem yolculuk yapan tüm şoförler ve kendi aracı ile yolda olanlar için daha faydalı olacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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