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TESK Genel Başkanı Palandöken'den Perakende Yasası çağrısı

27.07.2024 10:44
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatların ucuzlamasını sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Perakende Yasası'nın yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ilk gündem maddesi olması gerektiğini bildirdi.

TESK Genel Başkanı Palandöken'den Perakende Yasası çağrısı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkar kesiminin haksız rekabet karşısında yaşadığı sıkıntıya dikkati çekti. Ülkede haksız rekabetin çok ciddi boyuta ulaştığını kaydeden Palandöken, tüm sektörlerin sermayenin elinde olduğuna işaret etti.

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Haksız rekabet ortamında fiyatları dengeleyen mahalle esnafının neredeyse yok olma noktasına geldiğini belirten Palandöken, "Artan nüfusa karşı esnaf sayısında büyük bir artış yok. Sokakta kasap, manav kalmadı. Fiyatların ucuzlamasını sağlayacak bir sistem gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zincir marketlerin haftada bir gün kapalı kalması ve açılış kapanış saatlerinin belli olması gerektiğini ifade eden Palandöken, bunun için de Perakende Yasası'nın şart olduğunu bildirdi.

Palandöken, "Yasanın olmaması Hakkari, İstanbul, Ankara veya Bursa'da da aynı fiyatları dayatmaya yol açıyor. Oysa esnaf ve sanatkarlarımız enflasyonla mücadelenin en önemli ayağıdır. Anayasa'nın 173. maddesinde olduğu gibi esnaf ve sanatkar korunmalı. Meclis tatile girmek üzere. Bundan sonraki süreçte açılır açılmaz Perakende Yasası tartışılacak ilk madde olmalı." ifadelerini kullandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
perakende
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